Mercati, le prospettive tra crescita, inflazione e nuovi scenari con Stanzini. WSI Smart Talk alle 15

Un’analisi dettagliata sulle dinamiche che stanno plasmando i mercati globali. In questa nuova puntata di WSI Smart Talk, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro, approfondiremo lo scenario macroeconomico in esclusiva con Alessandro Stanzini, Responsabile economic research and markets strategy di Banca Aletti (Gruppo Banco BPM). L’intervista verrà trasmessa il oggi a partire dalle 15, per cogliere anche quale potrebbe essere l’evoluzione del contesto nei prossimi mesi.

I temi della puntata

In particolare, tra prospettive di crescita, moderate pressioni inflazionistiche e l’emergere di nuovi scenari economici, l’esperto traccerà un quadro completo e interessante sulle principali opportunità e sfide per gli investitori. Un intervento che illumina quelli che sono i temi chiave del momento, fornendo strumenti utili per orientarsi in un contesto finanziario sempre più complesso e in continua evoluzione.

Dal 2025 al futuro

Il 2025 si apre come un anno interessante per i mercati finanziari, con prospettive tutte da approfondire e valutare in virtù di un quadro geopolitico rinnovato con l’arrivo di Trump alla Casa Bianca come ulteriore supporto alla già solida economia degli Stati Uniti, ma anche con un’Europa in frenata sul piano della crescita rispetto anche a giganti asiatici come Cina e India. Un quadro complesso e articolato, in cui va a inserirsi il lavoro delle banche centrali che devono sempre tenere d’occhio il percorso dell’inflazione nel tempo e nel corso dei prossimi anni.