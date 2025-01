Mercati, ecco cosa può andare storto nel 2025

Nel 2025, gli investitori dovranno affrontare un contesto di mercato complesso e dinamico, caratterizzato da vari fattori di rischio individuati da Benoit Anne, Managing Director – Strategy and Insights Group di MFS Investment Management. Tra le principali sfide emergono l’incertezza geopolitica, l’inflazione persistente e i rischi legati all’economia globale.

Tuttavia, sei temi chiave delineati da MFS potrebbero influenzare profondamente le condizioni macroeconomiche: il possibile impatto della seconda amministrazione Trump, la solidità dei margini di profitto delle imprese statunitensi, un’accelerazione della crescita economica senza recessione, le criticità economiche cinesi, la divergenza delle politiche monetarie globali e l’innovazione rivoluzionaria nel settore farmaceutico con i GLP-1. Questi elementi, tuttavia, se gestiti con un approccio attivo, potrebbero creare opportunità strategiche per gli investitori.

I rischi del 2025

In particolare, secondo quanto riportano gli esperti di MFS, è stato stilato un breve elenco di fonti di rischio più popolari relativamente al nuovo anno. Tra queste, senza sorpresa, figurano: inflazione, guerra commerciale globale, geopolitica e crisi dell’eurozona. Oltre a queste, alcuni gestori di portafoglio esterni hanno espresso preoccupazione anche per: il rischio di ribasso della crescita globale; il rischio di una recessione negli Stati Uniti; il rischio che l’intelligenza artificiale non sia all’altezza, innescando così una correzione del mercato; potenziali attacchi informatici; il rischio di una crisi politica in Francia; il rischio di sorprendenti rialzi dei tassi nel G10; l’impatto negativo del rollback dell’immigrazione; una carenza di fondi; un evento di volatilità; una crisi del mercato privato; lo scoppio della bolla delle criptovalute e, infine, valutazioni di mercato eccessive. In altre parole, il 2025 si prospetta come un altro anno intenso per i mercati globali. Secondo Benoit Anne, lo scenario globale continua a essere favorevole all’investimento attivo, data l’importanza della gestione del rischio e le dislocazioni e le opportunità che potranno derivare dal verificarsi di queste turbolenze di mercato.

Il ruolo chiave degli USA

A fronte di questi rischi, il Market Insights Team di MFS IM ha individuato sei temi chiave che determineranno per gli investitori le condizioni macro e di mercato nel 2025. In primis si prevede che gli Stati Uniti vivranno importanti cambiamenti politici. ll Trump 2.0 promuoverà un contesto macro favorevole alle azioni, contribuendo a mantenere i tassi più alti più a lungo. In questo contesto, le aziende energetiche, in particolare quelle attive nel settore dei combustibili fossili, subiranno meno pressioni normative, mentre l’industria automobilistica potrebbe giovare di una riduzione delle direttive sui veicoli elettrici. Inoltre, i titoli delle società finanziarie potrebbero trarre vantaggio da un alleggerimento della regolamentazione di settore e dall’aumento dell’attività dei mercati di capitali.

Secondo tema: i margini di profitto statunitensi sono vicini ai loro massimi e ci sono buone ragioni per credere che rimarranno elevati ancora a lungo. Inoltre, si registreranno i primi risultati ottenuti tramite l’applicazione dell’intelligenza artificiale e dell’informatica quantistica al settore industriale, attraverso una produzione più efficiente, senza ritardi e con minori costi. Terzo tema: sta prendendo forma uno scenario di “no landing”, in cui la crescita economica accelera nuovamente senza una flessione significativa. Questa ripartenza potrebbe potenzialmente causare un surriscaldamento dell’economia, innescando una ripresa dell’inflazione e costringendo la Fed ad alzare nuovamente i tassi. Pertanto, c’è da aspettarsi sia opportunità per generare ricchezza sia nuovi rischi che richiederanno un’attenta gestione da parte degli investitori.

Le sfide per la Cina

Quarto tema: le sfide economiche della Cina si acuiranno, tra i maggiori problemi ci sono i rischi di default nel settore immobiliare in forte sofferenza, l’elevato debito delle amministrazioni locali, l’elevato rischio di deflazione, la sovra-capacità sistemica del settore industriale e i dati demografici negativi. Inoltre, la Cina dovrà affrontare un contesto geopolitico più complicato, caratterizzato dalla rinnovata minaccia di dazi statunitensi ed europei.

Tra crescita e politica monetaria

Quinto tema: le prospettive di crescita svolgeranno un ruolo preponderante nelle decisioni delle banche centrali nel prossimo periodo, favorendo una divergenza della politica monetaria globale. Alcune banche centrali, come la Fed, punteranno, nella migliore delle ipotesi, a riportare il proprio tasso di policy al tasso neutrale; altre, come la Banca Centrale Europea, potrebbero considerare di allentare ben oltre il loro tasso neutro, promuovendo condizioni monetarie molto più accomodanti. Per questo, se le condizioni macro rimarranno solide negli Stati Uniti, l’opportunità di una long duration potrebbe essere messa in discussione. Al contrario, regioni caratterizzate da prospettive di crescita più deboli e da aspettative di risposte più aggressive da parte delle banche centrali, come l’eurozona, potrebbero essere più interessanti per una prospettiva strategica di lungo periodo.

La scoperta nel farmaceutico

Sesto e ultimo tema: una nuova scoperta in ambito farmacologico potrebbe impattare in maniera significativa sia sulla qualità della vita delle persone sia per quanto riguarda le opportunità di investimento nel prossimo futuro. Si tratta dei GLP-1 (Game-Changing Lifestyle Pharmaceuticals), creati per la prima volta per combattere il diabete di tipo 2 e che hanno dimostrato la loro efficacia nel promuovere la perdita di peso. La rapida adozione dei GLP-1 ha il potenziale per essere rivoluzionaria, contribuendo non soltanto alla crescita dei ricavi dei produttori di farmaci ma anche degli operatori di altri settori, tra cui l’assistenza sanitaria, il fitness, gli alimenti e le bevande, l’abbigliamento, la gestione patrimoniale e forse anche i trasporti. Tuttavia, è bene considerare che lo sviluppo e l’adozione di questi farmaci sono ancora in corso: come per ogni tecnologia o nuova scoperta, per determinare chi sarà a beneficiarne maggiormente bisogna aspettare ulteriori studi.