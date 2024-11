Investimenti: la vita ci insegna come fare

Un importante spot pubblicitario di qualche anno fa raccontava di come un diamante fosse per la vita. Una narrativa forte attorno ad un prodotto unico nel suo genere, brillante e distintivo sia della persona che lo regala sia di chi avesse avuto la fortuna di riceverlo.

Ma l’emozione è quella di un momento e di un ricordo che resta chiuso in un cassetto. In realtà per la vita avremmo bisogno d’altro. Nella vita, quella di tutti i giorni, ogni cosa che facciamo determina successi ed insuccessi e i nostri risultati sono rappresentati dalla somma algebrica, a volte geometrica, delle attività che decidiamo di compiere.

Prendiamo ad esempio il rapporto tra due persone: cos’è che animerà in positivo o in negativo quella relazione nel tempo? Se fosse un Pac, potremmo dire i versamenti che siamo chiamati a fare durante la nostra vita relazionale. E quali sarebbero i versamenti più importanti in un rapporto del genere? Che si tratti di amore o più semplicemente di amicizia, i versamenti che determineranno l’esito finale sono quelli effettuati in concomitanza dei periodi più difficili.

Se ci riflettiamo, o se addirittura disegnassimo l’andamento della linea di un rapporto interpersonale nel tempo, potrebbe essere sovrapposto a quello di un indice finanziario e sarà fatto di alti e bassi, di momenti di gioia o di difficoltà, di affanni o serenità. Ma quello che alla fine avrà determinato la qualità della relazione sarà stato quello che avremo fatto sia nei punti massimi che in quelli più infimi. La vita è un Pac, e come tale, necessita di continue scelte e conferme. Come in un investimento finanziario – se continuassimo ad avere come esempio una relazione interpersonale – è il permanere nell’investimento o nel rapporto il primo punto da determinare.

Una volta fatto questo è la qualità delle azioni che svolgiamo nel tempo a garantirci che quel rapporto di amicizia, di affetto o di amore mantenga le prospettive che avevamo immaginato nel momento in cui, sulle ali dell’entusiasmo iniziale, avevamo creduto che potesse durare per sempre.

E allora ecco che è la vita ad indicarci la strada, anche per gli investimenti. Non c’è molta differenza: consolidiamo ogni cosa nei momenti migliori e rilanciamo nei momenti di difficoltà. E se il diamante è per la vita, il Pac è la vita stessa.

Per abbonarti al magazine Wall Street Italia clicca qui