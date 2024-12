Meloni è la persona più potente d’Europa, secondo Politico

La rielezione di Trump – secondo la rivista – sembra dare a Meloni ancora più slancio. Anche se indirettamente attraverso Elon Musk.

Il suo partito, Fratelli d’Italia, ha lavorato per stabilire legami profondi con il Partito Repubblicano, e Meloni stessa è stata invitata a parlare al pubblico al CPAC, il vertice annuale degli iper-conservatori negli Stati Uniti, nel 2022. Tuttavia, ha interagito con il presidente eletto solo un numero limitato di volte e non gode di una relazione intensa con lui come quella di Orbán, il primo ministro ungherese, che ha visitato più volte il complesso Mar-a-Lago di Trump in Florida.

Politico cita, a questo proposito, l’ex strategist di Trump, Steve Bannon, secondo cui gli sforzi di Meloni per ingraziarsi con i centristi a Bruxelles hanno compromesso le sue possibilità di essere rilevante con l’amministrazione in arrivo degli Stati Uniti.

“Non abbiamo bisogno dell’aiuto di nessuno in Europa,” ha detto, aggiungendo che se il movimento MAGA avesse mai bisogno di un interlocutore dall’altra parte dell’Atlantico, si rivolgerebbe ad altri. “Le Pen, Farage e Orbán sono con noi,” ha affermato Bannon. Meloni, ha sottolineato, sarebbe presa sul serio dai sostenitori più accaniti del “America First” di Trump solo quando tornerebbe pubblicamente alla sua persona ultranazionalista dura che aveva “quando Fratelli d’Italia registrava il 3% nei sondaggi.

Tuttavia, mentre il primo ministro italiano potrebbe essere appena sulla lista di Trump – continua l’articolo – sembra essere adorata dal miliardario Musk, un fan delle sue politiche sull’immigrazione che ha applaudito alla sua guerra contro la magistratura e le ha recentemente conferito il Global Citizen Award del Atlantic Council a New York.

Poco dopo le elezioni, la politica italiana ha descritto l’amministratore delegato di Tesla come un “valore aggiunto” nel panorama politico attuale e un potenziale “interlocutore” con l’amministrazione Trump.

“Nessuno crede seriamente che il legame di Meloni con Musk le permetterà di persuadere Trump a continuare a supportare l’Ucraina o a non imporre i dazi promessi sui beni dell’UE. Il presidente eletto ha dimostrato costantemente di seguire la propria agenda e la sua tendenza a rompere con i suoi stretti consiglieri significa che nemmeno il CEO di SpaceX è garantito di avere la sua attenzione per lungo tempo. Ma la statura di Meloni in Europa beneficia della percezione che sia parte di un fenomeno politico vincente, un movimento globale di populisti ultranazionalisti. E il suo successo nel normalizzare la sua presenza all’apice della struttura di potere del blocco serve da mappa per figure come la leader francese della destra radicale Marine Le Pen. Finora, Meloni ha usato la sua influenza principalmente in Italia. La domanda ora è se inizierà a esercitare i suoi muscoli a livello internazionale e se — con un nuovo vento che soffia attraverso l’Atlantico — continuerà a comportarsi bene con istituzioni come l’UE e la NATO o se, come suggerisce Bannon, tornerà alle sue radici di destra sfidando lo status quo” conclude l’articolo.