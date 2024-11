Mediobanca, masse nel wealth management a 103 miliardi di euro

La diffusione dei conti trimestrali di Mediobanca è stata l’occasione per fare il punto sull’andamento della divisione wealth management che comprende Mediobanca Premier, private banking e asset management. Nel primo trimestre dell’esercizio 2024-202 questa divisione è stata tra i principali motori di crescita del gruppo bancario milanese.

La raccolta netta è stata positiva per 2,6 miliardi di euro e raddoppiata rispetto allo stesso periodo del 2023, con un’importante quota di prodotti della casa (circa il 50% della raccolta della rete).

Le masse totali in gestione di Mediobanca wealth management (Premier, private e asset management) hanno registrato un aumento a 103,2 miliardi di euro (+16% a/a). La divisione wealth management ha così chiuso il primo trimestre dell’esercizio 2024/2025 con un utile netto di 53 milioni (+6,4% a/a) e ricavi per 228,4 milioni (+4,9% a/a) sostenuti da un flusso commissionale in crescita (+14,9% a/a).

Nel corso del trimestre, la divisione ha confermato il suo posizionamento distintivo nel settore del wealth accelerando il reclutamento di risorse commerciali con l’ingresso di 33 professionisti. Si tratta di 30 nuovi professionisti nel Premier (23 consulenti finanziari e 7 banker) con portafogli di maggiori dimensioni e 3 senior banker nel private. Complessivamente, nel Premier da giugno 2023, le risorse commerciali senior, a cui fanno capo circa il 42% delle masse (34% a giugno 2023), sono cresciute di circa 90 unità (60% bankers e 40% consulenti finanziari).

La clientela private è cresciuta di 4 mila unità, mentre il segmento mass si è ridotto di 42 mila. In tutta la divisione WM è, inoltre proseguito il programma di sviluppo di giovani talenti all’interno del programma a loro dedicato. A fine settembre la rete consta di 1.321 professionisti (+71 a/a), di cui 158 nel private (+4 unità a/a) e 1.163 nel premier distribuiti tra bankers (534 unità, +11 a/a) e consulenti finanziari (629 unità, +56 a/a), dislocati su 100 filiali e 109 punti vendita;