Maison Valentino presenta il nuovo hub per un futuro migliore

Un universo digitale con progetti e iniziative dedicati all’etica e alla sostenibilità

Maison Valentino annuncia il lancio di Creating Shared Value, la nuova area “conscious-driven” (letteralmente, guidata dalla coscienza) del suo sito. Attiva dal 31 maggio 2022, questa nuova sezione racconta al pubblico ciò che si cela dietro l’operato della Maison, focalizzata sempre di più su progetti dedicati in ambito sociale e ambientale.

Una nuova finestra, in continuo aggiornamento, dove l’utente può immergersi in un universo interattivo nel quale i valori aziendali sono raccontati attraverso una nuova interfaccia e articolati in tre diverse sezioni: People, Planet, Product.

People perché l’elemento umano è sempre stato al centro dell’operato di una Maison la cui eccellenza artigianale è frutto non solo della visione creativa, ma anche delle qualità e dei talenti di ogni suo singolo dipendente, che tramuta quella visione in realtà. In occasione del lancio di “Creating Shared Value”, infatti, Maison Valentino ha firmato una partnership con Karma Metrix, innovativo servizio di misurazione per indagare la sostenibilità digitale.

Planet perché a guidare l’operato del brand è il senso di responsabilità. La Maison si assume la responsabilità di adottare pratiche trasparenti e di adeguare il business model a un mondo in continua evoluzione e indagare le infinite possibilità offerte da studi e analisi dell’impatto ambientale.

Product che significa eccellenza e tecnologia, un connubio grazie al quale è possibile immaginare nuove metodologie di produzione. La nuova identità della Maison ne preserva l’heritage, adeguandolo alle necessità del contemporaneo.

Un percorso coerente e naturale che non fa altro che applicare gli stessi principi del suo modus operandi aziendale al mondo esterno, con il quale il brand ha avviato un costante dialogo, con un solo obiettivo, quello del “giving back”.

L’universo di “Creating Shared Value” è raccontato tramite un video in stop motion con protagonisti le consistenze tessili nelle quali si costruisce un filo verde – sinonimo del nuovo approccio conscious-driven della Maison. Da una parte il cotone organico 100%, filato in Olanda, e dall’altro il canvas di cotone ottenuto da camicie in cotone riciclato. A firmare il video è Ainslie Henderson, fondatore dello studio Amphibian Husbandry e talent di Curate Films. Scrittore, regista e animatore, l’artista nativo di Edinburgo ha ricevuto un BAFTA nel 2012 per The Making of Longbird, realizzato corti animati e video musicali.