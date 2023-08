Disoccupazione, a luglio -76mila occupati. Stop al trend positivo

Nel corso del mese di luglio, in Italia, cresce il tasso di disoccupazione, che sale al 7,6%, mentre quello giovanile scende al 22,1%. A segnalarlo è direttamente l’Istat, che ha comunicato i dati provvisori su occupati e disoccupati. Cresce il numero delle persone che cercano lavoro: +37mila unità, che corrispondono ad un +1,9%. Il tasso di occupazione scende al 61,3% (-0,2 punti).

Cresce la disoccupazione, i numeri ufficiali

Nel corso del mese di luglio 2023 diminuisce il numero degli occupati ed aumentano disoccupati ed inattivi. A segnalarlo ufficialmente è l’Istat, secondo la quale il calo dell’occupazione è stato pari ad un -0,3%, pari a -73mila unità, andando a coinvolgere direttamente uomini e donne, autonomi e dipendenti. A perdere il posto di lavoro sono principalmente le persone con un’età compresa tra i 25 ed i 49 anni. Il tasso di disoccupazione è sceso dello 0,2%, arrivando al 61,3%.

Cresce il numero delle persone che stano cercando lavoro: sono 37mila unità in più, ossia l’1,9% in più. Cercano lavoro sia uomini che donne, principalmente, se non unicamente, delle classi d’età centrali. Complessivamente il tasso di disoccupazione totale sale al 7,6% – è cresciuto di o,2 punti – mentre quello giovanile è sceso al 22,1%, ossia -0,2 punti. Il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni sale (+0,1%, pari a +14mila unità) tra gli uomini e tra chi ha meno di 35 anni d’età. Il tasso di inattività è stabile al 33,5%.

Andando a confrontare il trimestre maggio-luglio 2023 con il periodo febbraio-aprile 2023, è possibile notare un aumento del livello di occupazione pari allo 0,5%, per un totale di 119mila occupati.

Le indicazioni fornite dall’Istat anche in questo caso risultano essere particolarmente precise. La crescita dell’occupazione, se osservata nel confronto trimestrale, deve essere associata alla diminuzione delle persone che stanno cercando lavoro (-3,2%, pari a -64mila unità) e degli inattivi (-0,5%, pari a -69mila unità). Ma non solo: nel corso del mese di luglio, il numero degli occupati supera quello dello stesso mese del 2022 dell’1,6%, con un incremento di 362mila unità. L’aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d’età, ad eccezione dei 35-49enni per effetto della dinamica demografica negativa. Il tasso di occupazione, che nel complesso risulta essere in aumento di 1,1 punti percentuali, sale anche in questa classe di età (+1,0 punti) perché la diminuzione del numero di occupati 35-49enni è meno marcata di quella della corrispondente popolazione complessiva.

L’Istat ha commentato: