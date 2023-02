Louis Vuitton presenta “White Canvas: LV Trainer in Residence”

La mostra, dedicata alla prima collezione “artistica” della sneaker LV Trainer, è visitabile al ex Garage Traversi di Milano fino al 16 marzo

Louis Vuitton presenta la mostra White Canvas: LV Trainer in Residence, curata da Sky Gellatly, all’ex Garage Traversi di Milano. In questo progetto-evento, inaugurato durante la Fashion Week milanese, la maison ha invitato artisti contemporanei come Lady Pink e Lee Quiñones a reinterpretare l’emblematica LV Trainer attraverso le loro rispettive tecniche artistiche. La mostra rivela gli adattamenti originali delle sneaker dipinte a mano dagli artisti nel contesto delle loro opere, oltre a installazioni multimediali che illustrano questa collaborazione.

White Canvas: LV Trainer in Residence è un progetto che è stato sviluppato da Louis Vuitton a partire da un’idea dell’ex direttore artistico Virgil Abloh: è stato proprio lui a chiedere a Sky Gellatly di curare il progetto. In qualità di ceo e co-fondatore di ICNCLST/ (agenzia di marketing e gestione di artisti), Gellatly ha poi scelto alcune delle collaborazioni di maggior impatto nel mondo dell’arte.

Con gli adattamenti originali delle sneaker come punto centrale dell’esposizione, la mostra include i dipinti Celtic Piece di Lady Pink, SPIT #1 e Tablet #3 di Lee Quiñones e Incantation of the Queen Bee di Rammellzee, oltre alle sue sculture L e V dell’alfabeto Letters Racers. Per l’inaugurazione, Lady Pink e Lee Quiñones hanno svolto una sessione di live painting su vaste tele bianche, che rimarranno esposti per tutto il tempo della mostra. Brevi filmati ripercorrono il passaggio delle sneaker da opera d’arte artigianale a versione commerciale, catturando il savoir-faire degli artigiani Louis Vuitton insieme a interviste con gli artisti, mentre un video-mapping immersivo proietta su una sneaker di Vuitton in versione extra size immaginata come una tela bianca le animazioni immaginate dagli artisti.

La mostra White Canvas: LV Trainer in Residence sarà aperta al pubblico fino al 16 marzo 2023.

