Pharrell Williams è il nuovo direttore artistico di Louis Vuitton

La superstar musicale Pharrell Williams presenterà la prima collezione menswear a giugno 2023, durante la settimana della moda uomo di Parigi

A cura di Redazione Wall Street Italia

È ufficiale: la superstar musicale Pharrell Williams è il nuovo direttore artistico per il menswear di Louis Vuitton, presenterà la prima collezione a giugno 2023, in occasione della settimana della moda uomo. La notizia è stata annunciata ufficialmente con un comunicato del gruppo LVMH nella serata di martedì 14 febbraio.

Da sempre un grande amante della moda, e riconosciuto anche per il suo spiccato senso di stile, Pharrell Williams aveva già collaborato in passato con la maison nel 2004 e nel 2008. Grande amico di Karl Lagerfeld (ha infatti sfilato per la Maison Chanel più di una volta), Williams è nel lineup di The Art of Genius 2023 nuova piattaforma di co-creazione tra diversi settori che Moncler presenterà il 20 febbraio durante la London Fashion Week. In passato, Pharrell Williams ha firmato capsule collection con Adidas Originals e collaborato con G-Star Raw, oltre ad aver fondato i marchi streetwear Billionaire Boys Club e Ice Cream. E, infine, il non plus ultra: nella sua carriera musicale Williams ha portato a casa ben 13 Grammy Awards.

“Pharrell Williams è un visionario i cui universi creativi si espandono dalla musica, all’arte e alla moda, affermandosi come un’icona culturale e globale negli ultimi vent’anni. Il modo in cui rompe i confini attraverso i vari mondi che esplora è in linea con lo status di Louis Vuitton come maison culturale, rafforzando i suoi valori di innovazione, spirito pionieristico e imprenditorialità”, si legge nella nota ufficiale di LVMH.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Pharrell a casa, dopo le nostre collaborazioni nel 2004 e nel 2008 per Louis Vuitton, come nostro nuovo direttore creativo uomo. La sua visione creativa oltre la moda condurrà Louis Vuitton verso un nuovo capitolo molto entusiasmante”, ha dichiarato Pietro Beccari, presidente e amministratore delegato di Louis Vuitton.

Nessuno aveva ancora preso il ruolo di Virgil Abloh, mancato prematuramente nel novembre 2021, come direttore artistico della maison. Lo scorso gennaio, durante la Paris Fashion Week, la collezione autunno-inverno 2023/24 era stata realizzata in collaborazione con KidSuper come guest designer, in molti avevano ipotizzato che gli sarebbe stato offerto il posto a tempo pieno. E invece, proprio il giorno di San Valentino, la maison Louis Vuitton ha stupito il fashion system ancora una volta.

Pharrell Williams (foto: Getty Images)