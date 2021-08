Lorenza Pigozzi di Mediobanca nella Influence 100

Lorenza Pigozzi unica italiana nella classifica Influence 100 redatta da PRovoke Media

Lorenza Pigozzi, Direttore comunicazione e relazioni istituzionali di Mediobanca, è stata inserita nella classifica Influence 100, la selezione dei più autorevoli comunicatori aziendali a livello internazionale realizzata da PRovoke Media. Lorenza Pigozzi risulta essere l’unica italiana in classifica e Mediobanca l’unico corporate brand italiano. Lorenza Pigozzi conferma la sua presenza in questa speciale selezione, dopo essere già stata nominata da PRovoke Media nella Influence 100 dello scorso anno.

Lorenza Pigozzi, donna, laureata e attenta alla sostenibilità e ai temi ESG

Lorenza Pigozzi corrisponde perfettamente all’identikit del direttore comunicazione più influente al mondo stilata da Influence 100, la selezione dei più autorevoli comunicatori aziendali a livello internazionale realizzata da PRovoke Media. Il Direttore della comunicazione di Mediobanca si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Lingue Moderne.

Lorenza Pigozzi è particolarmente sensibile ai temi ESG, come dimostrano le sue parole recentemente rilasciate nel corso di un’intervista dove ha spiegato come, nel corso dell’ultimo anno, il fattore che l’ha più delusa nel settore comunicativo sia stato il vedere alcuni brand lavorare alla strategia di marketing sul tema sostenibilità senza un vero e credibile approccio green, dando così vita a campagne basate sul greenwashing.

PRovoke Media e l’importanza riservata per i temi ESG

PRovoke Media, la media company che produce analisi, insight e news sui trend più importanti del mondo delle pubbliche relazioni, nello stilare la classifica Influence 100 ha dato particolare importanza a come i direttori della comunicazione hanno trattato le tematiche ESG.

Come sappiamo l’anno 2021 è stato segnato dall’emergenza sanitaria relativa alla pandemia da Covid-19 e dalle trasformazioni economiche e sociali e, per questo motivo, i consumatori hanno riservato una sempre maggiore attenzione per i temi ESG (Environmental, Social and Governance). Questi valori sono diventati fondamentali non solo per i piani comunicativi dei brand, ma anche per indirizzare l’andamento del business di un’azienda.

Lorenza Pigozzi unica italiana in classifica. Da dove vengono gli altri leader della comunicazione

Lorenza Pigozzi rappresenta l’Italia in questa speciale classifica e Mediobanca risulta essere l’unico brand italiano citato da PRovoke Media. Vediamo ora insieme cosa emerge dal report a livello geografico. Il 57% dei migliori direttori comunicazione lavora negli USA. Segue L’Europa con il 22% e l’Asia con il 14%. Percentuali minori per il Medioriente e l’Africa, pari al 7%, ma soprattutto per l’America Latina che conta solamente il 2% dei direttori comunicativi presenti nella Influence 100.

Se invece spostiamo la nostra attenzione sul gender, notiamo che per il secondo anno consecutivo la classifica vede più donne che uomini. La presenza femminile risulta essere in continuo aumento come dimostrano i dati che vi riportiamo qui sotto:

38 donne nel 2018;

47 donne nel 2019;

54 donne nel 2020;

55 donne nel 2021.

Chi è Lorenza Pigozzi

Lorenza Pigozzi, dopo aver studiato in Francia, e più precisamente alla Stendhal University nella periferia di Grenoble, ha conseguito una laurea in Lingue Moderne laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dopo alcune importanti esperienze nel mondo della finanza in aziende come Lazard e Banca IMI, Lorenza Pigozzi è sbarcata nel mondo Mediobanca nel 2001, dove ha rivestito numerosi ruoli fino a diventare il Direttore comunicazione e relazioni istituzionali della Banca a partire dal 2013. Lorenza Pigozzi, nel corso della sua carriera quale Direttore comunicazione di Mediobanca, ha gestito la reputazione del brand anche a cavallo di due cambi di governance, oltre che durante la crisi del debito dell’Eurozona.

Lorenza Pigozzi è stata nel board della banca retail di Mediobanca, CheBanca!, e fa tuttora parte del board di Mediobanca Innovation Services dal momento in cui è stato costituito, nel giugno 2015. L’attuale Direttore comunicazione e relazioni istituzionali di Mediobanca ha inoltre curato #Oltre, progetto ideato nel 2016 per sostenere i valori dello sport paralimpico in occasione dei Giochi Paralimpici di Rio 2016. Di seguito le parole usate da Lorenza Pigozzi per descrivere questo importante progetto che ha visto in prima linea il Gruppo Mediobanca: “#Oltre non è una semplice parola, ma è il simbolo della capacità di superare barriere, ostacoli, limiti, pregiudizi. Per questo l’abbiamo scelta per il nostro progetto. Attraverso la partnership con il CIP (Comitato Paralimpico Italiano, NdR) e le iniziative a sostegno di tutte le principali competizioni paralimpiche, il Gruppo Mediobanca vuole aiutare a dare visibilità alle persone straordinarie protagoniste di questo movimento, dimostrando come lo sport vada OLTRE la pura pratica e sia veicolo di valori e maestro di vita”.

Lorenza Pigozzi è inoltre Adjunct Professor del Master “Executive Corporate Communications” presso la Luiss Business School e tiene diverse testimonianze sulla comunicazione corporate presso altri corsi universitari.