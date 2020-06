Legrenzi: se essere ancorati al presente diventa una trappola

L’articolo fa parte del lungo dossier “Impariamo ad investire” pubblicato sul numero di di giugno del magazine Wall Street Italia

Il crollo dei mercati dello scorso marzo potrebbe essere stato favorito dall’amplificazione delle paure di quello che, allora, era il momento presente. Una visione più ampia della realtà, tale da comprendere la consapevolezza del passato e, sulla base di questa, del futuro, avrebbe potuto invitare un comportamento meno drastico. E’ questo il pensiero espresso da Paolo Legrenzi, professore emerito di psicologia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, intervenuto sul numero di giugno di Wall Street Italia. Il presente, ha affermato Legrenzi, rischia di essere una trappola che porta a reazioni estreme, anche sui mercati finanziari. La spiegazione, secondo l’ex professore, ha radici lontane:

“Il cervello dell’uomo contemporaneo è il risultato dell’adattamento ai modi di vita dei cacciatori raccoglitori. Una vita, cioè, che si ripeteva per cicli di una giornata, cicli sempre uguali e in cui le decisioni prese nel presente erano decisive. Si usciva dalla caverna o dalle palafitte, si andava a cacciare o a raccogliere cibo e, col calare del sole, si tornava a casa”, ha evocato Legrenzi. Una vita piena di pericoli e di minacce: di qui un accentuato timore per le perdite e i rischi, che si rivelano spesso fatali in un mondo pericoloso.