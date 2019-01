L’economia non è un’opinione

Hai capito bene, l’economia non è un’opinione, bensì una scienza e come scienza presenta dei risultati certi non opinabili, esattamente come la matematica. Tutti i dibattici politici sull’economia, crisi ecc.. non hanno nessun fondamento se non prendere voti, in quanto ognuno elenca gli errori dell’altro.

Ad oggi sembra impossibile uscire dalla crisi ed il debito pubblico cresce ma in realtà sono tutte storielle da bar, la formula esatta esiste ma a qualcuno di molto importante probabilmente può dar fastidio perchè probabilmente specula sulla nostra situazione. Posso dire con assoluta certezza che questi concetti sono alla base di qualsiasi strategia, di trading come anche d’investimento.

Analisi Lungo periodo FTSE MIB

Nell’immagine sottostante è riportato il Battleplan Biennale del FTSE MIB, come puoi vedere dovremmo essere sull’ultimo Intermestrale del Biennale in corso.

I prezzi sono sulla media mobile ciclica del Biennale.

Nell’immagine l’indicatore di ciclo e le relative medie mobili, la velocità sembra convergere verso l’asse dello zero ma i volumi per una nuova partenza sono molto bassi(cerchio blu in basso).

Medio periodo FSTE MIB

I prezzi sembrano essere nei dintorni del massimo del ciclo Mensile, la velocità ha appena oltrepassato l’asse dello zero, non si è ancora verificata una rottura ma.dovremmo esserci.

