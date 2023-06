Il 25 e 26 ottobre 2023 tornerà a Milano l’attesissimo appuntamento con il Leadership Forum al Teatro Arcimboldi. Una due giorni quella organizzata da Performance Strategies il cui tema portante sarà “Lead the future”, un obiettivo importante e ambizioso che sarà inseguito con ospiti di massima caratura, capaci di ispirare il cambiamento e la crescita nell’ambito del business per i partecipanti. Vediamo tutto nell’analisi.

Cos’è il Leadership Forum

Il Leadership Forum è il grande business event dedicato ai temi della leadership e del management che, da oltre 10 anni, attrae migliaia di decision maker, imprenditori e top manager. Business thinkers del panorama globale, esperti di management, del mondo accademico e culturale in un evento unico, per ispirare il cambiamento, trasformare le imprese e ripensare insieme il futuro del business. Un appuntamento dunque imperdibile per riflettere sui rapidi mutamenti dell’era contemporanea e sulle sfide future che attendono imprenditori, manager e business leader.

I temi principali

“Lead the future” è il tema chiave dell’evento autunnale, il quale chiarisce anche quali sono gli obiettivi che si pone: cambiare il business per guidare il futuro. Gli spunti che potranno offrire questi prestigiosi ospiti ai partecipanti del Leadership Forum serviranno per riflettere in modo diverso sulla strada che conduce al successo nei vari segmenti del business. Per approfondire meglio i contenuti che verranno proposti, abbiamo pensato di fare qui un breve recap dei macro-temi più importanti tra quelli che verranno discussi all’evento nel corso dei due giorni di conferenze.

Leadership del futuro

Pensate a una leadership tale da generare un impatto globale: parliamo della rivoluzione di Indra Nooyi, storica e visionaria CEO di PepsiCo. Per guidare Pepsi nella sfida a tratti romantica con Coca Cola, dal 1994 è stata decisiva nella spinta all’innovazione e alla costante messa in discussione sia del prodotto sia della strategia commerciale portando l’azienda verso una lunga serie di successi a livello mondiale.

Gestire la crisi

Gestire il business nell’era della volatilità e della crisi è possibile. Servono strumenti nuovi per leader nuovi. Nassim Nicholas Taleb è una delle personalità più autorevoli a livello globale sui temi della probabilità, del rischio e dell’antifragilità. E potrà con la sua view prospettica illustrare come navigare al meglio in un mondo che ci sottopone continuamente a fasi di shock ad alto impatto su imprese e famiglie.

L’innovazione frugale

La scarsità di risorse e il drastico aumento dei costi sono oggi una questione centrale per organizzazioni e interi Paesi. “Fare meglio, con meno risorse” è il condensato di un innovativo approccio, quello dell’innovazione frugale, messo a punto dal ricercatore ed esperto di management Navi Radjou, nominato tra i più influenti business thinkers a livello internazionale nella Thinkers50.

Felicità al lavoro

Se il futuro di ogni azienda è nel futuro delle persone, capire quali nuovi modelli di leadership e di management adottare per rigenerare la motivazione è fondamentale. Mo Gawdat, l’ingegnere che è stato Chief Business Officer di Google X dal 2013 al 2018, ci mette di fronte a questa difficile domanda: sei veramente felice? Per trovare la risposta a questo arduo interrogativo, l’esperto ha studiato un’equazione precisa di cui parlerà all’evento.

Lo scenario globale

Una cosa di cui ogni leader dovrebbe aver contezza è lo scenario socio economico globale. Anna Rosling Rönnlund, esperta di trend globali, cofondatrice di Gapminder e coautrice del bestseller mondiale Factfulness, illustrerà ai partecipanti come costruire una visione del mondo basata sui fatti, per avere una percezione corretta della realtà e capire anche cosa è possibile fare per continuare a migliorarla.

I protagonisti dell’evento

Oltre ai protagonisti sopracitati, sono numerose le personalità che, attraverso la loro esperienza, contribuiranno all’obiettivo di cambiare il business per guidare il futuro. Ci sarà Nicola Piovani, premio Oscar per le musiche del film La vita è bella di Benigni; Cathy O’Dowd, prima scalatrice donna ad aver raggiunto la cima dell’Everest da due versanti; Jo Owen, consulente per oltre 100 delle principali aziende globali; Federico Buffa, uno dei più esperti in tema di comunicazione efficace e public speaking; Cristina Scocchia, una delle leader più stimate e influenti in Italia; Luca Tommassini, noto coreografo e regista.

Insomma, gli ingredienti per assistere a un evento unico e prezioso ci sono tutti. D’altronde il Leadership Forum, da oltre 10 anni, attrae migliaia di decision maker, imprenditori e top manager, anche e soprattutto grazie alla qualità di contenuti e speaker proposti. Un appuntamento unico per ripensare insieme il futuro del business.