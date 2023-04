Le 5 priorità della consulenza finanziaria

di Nicola Ronchetti

1. Salvaguardia del risparmio degli italiani

Gli italiani hanno bisogno di consulenza di valore per salvaguardare uno dei loro beni più preziosi: il loro risparmio. Questo bisogno è diventato impellente soprattutto per tre motivi. Primo: salvaguardia del valore di acquisto, tenere il denaro liquido con un’inflazione all’8% annuo significa perdere soldi. Secondo: in finanza chi fa da sé non fa per tre: solo il 19% degli italiani che opera da trader non professionista dichiara di aver guadagnato, ergo l’81% ha perso denaro. Terzo: investire significa dare impulso all’economia reale, attivare un circolo virtuoso che fa ripartire l’economia e crea un beneficio per tutti.

2. La protezione dai rischi

Solo il 10% degli italiani è adeguatamente protetto dai rischi più basilari: casa, salute e vita. Si tratta di un fenomeno diffuso anche tra i paperoni italiani. Oltre il 20% di questo universo, considerato strategico per decine di banche e reti di consulenti finanziari, non ha adeguate coperture assicurative a salvaguardia dei propri asset e non ha affrontato il tema del passaggio generazionale. Per tutti la motivazione è sempre la stessa: tengo denaro liquido in caso di emergenza. Disinnescare il rischio con un’adeguata copertura assicurativa consentirebbe di liberare parte della liquidità e convertirla in risparmio gestito.