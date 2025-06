L’AI per il futuro delle Assicurazioni all’Insurtech Insights Conference di Londra

Expert.ai S.p.A., leader nell’intelligenza artificiale applicata ai processi aziendali, annuncia il lancio di EidenAI Suite, un pacchetto di soluzioni avanzate per il settore assicurativo, in occasione dell’Insurtech Insights Conference di Londra (19-20 marzo 2025), l’evento europeo di riferimento per l’innovazione nelle assicurazioni.

EidenAI Suite: L’AI per l’Innovazione del Settore Assicurativo

Progettata per ottimizzare la gestione dei sinistri, personalizzare le polizze e prevenire le frodi, EidenAI Suite si basa su un’approccio di hybrid AI, che combina diverse tecnologie per garantire un alto ritorno sull’investimento (High-ROI) a fronte di costi contenuti (Low-TCO).

Un’AI su Misura per il Settore Assicurativo

© Daniele Cordioli

“Abbiamo concentrato in EidenAI Suite il meglio dell’AI e della nostra esperienza con i principali player insurtech. Il nostro obiettivo è affiancare le compagnie assicurative nell’adozione di soluzioni affidabili e innovative, trasformando la percezione dell’AI nel settore” ha dichiarato Daniele Cordioli, Global VP Marketing and Business Development di Expert.ai. “Non sono le persone che devono adattarsi all’AI, ma il contrario. Un’innovazione centrata sul cliente per interazioni più naturali e personalizzate.”

Dimostrazione Live all’Insurtech Insights Conference

Durante l’evento, Expert.ai presenterà le potenzialità di EidenAI Suite nell’ottimizzazione della gestione dei sinistri attraverso una case history concreta, illustrata nella sessione “Save £1M Opex Costs with expert.ai”. L’azienda mostrerà come la sua tecnologia abbia permesso a una grande compagnia assicurativa di risparmiare 1 milione di sterline al mese, migliorando l’automazione dei processi e l’estrazione dei dati critici.

EidenAI Suite: AI che Trasforma i Dati in Conoscenza

Il nome Eidénai, dal greco antico “sapere, conoscere, comprendere”, riflette la missione di expert.ai: trasformare i dati in conoscenza accessibile e valore concreto per le aziende. Grazie a una comprensione profonda del settore, EidenAI Suite crea un ecosistema in cui innovazione, competenze e tecnologie lavorano in sinergia, supportando le organizzazioni nel prendere decisioni più consapevoli, sicure ed efficienti.