La Juventus patteggia al processo per le plusvalenze. Analisi tecnica del titolo

Dopo un lungo iter legale, la Juventus Football Club spa ha annunciato di aver concluso con gli organi di giustizia sportiva il procedimento FIGC n. 336 pf 22-23 riguardante il caso degli stipendi, i rapporti con gli agenti sportivi e le presunte partnership con altri club. La società ha accettato una sanzione pecuniaria di 718.240 euro e ha rinunciato a presentare ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni contro la decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello della Figc il 22 maggio 2023 in relazione alle cosiddette “plusvalenze”.

In un comunicato ufficiale, la Juventus ha ribadito la correttezza delle proprie azioni e la validità delle proprie argomentazioni difensive. Tuttavia, la società ha scelto di accettare le sanzioni proposte nell’interesse della stessa Juventus, dei suoi azionisti e di tutti gli stakeholder, sia nel mondo dello sport che al di fuori di esso. La definizione di tutti i procedimenti sportivi Figc aperti consente di ottenere una conclusione definitiva, mettendo fine a un periodo di tensione e instabilità legati alle controversie legali e permettendo al management, all’allenatore e ai giocatori di concentrarsi sull’attività sportiva e sulla pianificazione della prossima stagione.

La decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC, con la pronuncia della Decisione 0189/TFNSD-2022-2023, implica l’imposizione della sanzione pecuniaria precedentemente menzionata. La Juventus ha deciso di avvalersi dell’articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che consente l’applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento.

Patteggiamento per guardare avanti

L’accettazione del patteggiamento da parte della Juventus pone un punto fermo sulle controversie legali in corso, consentendo alla società di guardare avanti. Oltre a risolvere gli aspetti giuridici, questa decisione offre una base solida per la pianificazione della prossima stagione, sia dal punto di vista sportivo che in termini di rapporti commerciali con sponsor e partner finanziari.

La Juventus, nonostante le vicende legali, resta una delle squadre di calcio più prestigiose e titolate in Italia e nel mondo. La società ha sempre puntato alla massima trasparenza e al rispetto delle regole, come affermato nel comunicato ufficiale. Il patteggiamento permette ora di concentrarsi sulle sfide sportive che attendono la squadra bianconera nella prossima stagione.

L’allenatore della prima squadra, insieme al management, avrà la possibilità di concentrarsi sul potenziamento della rosa, sulla definizione delle tattiche di gioco e sulla strategia per raggiungere gli obiettivi stagionali. La programmazione complessiva della prossima stagione sarà una priorità, sia per quanto riguarda le attività sportive che i rapporti commerciali con gli sponsor e le altre controparti.

Nonostante il patteggiamento, la Juventus mantiene il suo status di protagonista nel calcio italiano ed europeo.

Analisi tecnica del titolo Juventus

Seduta ottima per il titolo, che oggi ha chiuso la seduta borsistica in rialzo del 4,4%. Nella giornata abbiamo assistito a un avvio con forza ed apertura a 0,2975 euro sopra i massimi della seduta precedente, con rafforzamento delle quotazioni nel corso della sessione.