La fine della fiducia: quando l’Oro torna a comandare

Presteresti i tuoi risparmi a chi ha già un debito di 35.951.600.000.000 dollari? È il debito pubblico degli Stati Uniti. Ogni anno genera interessi crescenti per 1,147 trilioni.

Con 8.133 tonnellate di oro, circa 735 miliardi, gli Usa coprirebbero solo il 2,04% del proprio debito. In Italia, il debito pubblico è di 3,2 trilioni e le nostre 2.452 tonnellate di oro, circa 221 miliardi, ne coprirebbero il 6,93%. Mi chiedo: come posso proteggere il mio patrimonio?

G7 e Brics.

I Paesi del G7 per i loro debiti pubblici offrono in garanzia 760 milioni di abitanti. Le loro riserve auree sono briciole rispetto al debito. I Brics contano 4,5 miliardi di abitanti quasi 6 volte i G7 – e offrono in garanzia oro, terre rare e petrolio. È una partita impari, come 2 contro 12: il G7 resta in gioco, ma i Brics riscrivono le regole.

Debiti, dazi e mosse strategiche.

Il deficit degli Usa dei primi tre mesi del 2025 è salito del 38,5% rispetto al 2024, con interessi annuali abnormi.

Ora Donald Trump minaccia di applicare dazi per convincere gli alleati a comprare i propri T-bond a 100 anni per tagliare di 100 miliardi gli interessi annui, un patto noto come “Mar-a-Lago Accord”.

L’oro e la verità sulle valute.

Dal 1999, un’oncia d’oro è passata da 252 a 2.800 euro: l’euro è sceso dell’85% rispetto all’oro. Pensa al pane: da 1 euro al kg a 4,5. Le banche centrali nel 2024 hanno acquistato 1.000 tonnellate di oro (media 2010-2021: 473). I Brics, col 20% delle riserve auree, si rafforzano. Sul Comex, l’oro finanziario supera il fisico, minando il sistema. Se gli Stati costituiscono riserve d’oro, perché un privato o un’impresa non dovrebbe farlo?

Un “Patrimonio Antisismico” alla portata di tutti.

Careisgold S.p.A., azienda leader nel mercato dell’oro da investimento in Italia, ha saputo intercettare questo bisogno e ha reso l’oro fisico accessibile a un pubblico sempre più ampio applicando per prima, e tuttora unica in Italia, la separazione del patrimonio del Cliente da quello del Banco Metalli, elevando la sicurezza al 100% per i Clienti e per le reti distributive partner. Grazie alla visione del Presidente Claudio Boso, l’approccio innovativo di Careisgold ha cambiato il paradigma dell’investimento in oro fisico, trasformandolo in un’opportunità concreta per chiunque desideri proteggere e valorizzare il proprio capitale.

Oltre al classico acquisto in soluzione unica, l’azienda ha introdotto i Piani di Acquisto Ricorrente (PAR), che permettono di acquistare oro puro attraverso versamenti periodici. Una modalità che consente di costruire nel tempo la propria Riserva Aurea senza dover disporre subito di grandi risorse economiche e beneficiando del prezzo medio. La possibilità di acquistarlo in modo graduale ottimizza i costi di deposito e assicurazione, e permette agli investitori di beneficiare della protezione e della stabilità di questo metallo prezioso. Cristina Capitani, CEO di Careisgold S.p.A., durante l’evento ‘Il Valore della Consulenza’ di Wall Street Italia, ha ribadito che l’oro fisico non è speculazione, ma un elemento per creare le fondamenta di una solida strategia patrimoniale, il “Patrimonio Antisismico”.

L’oro spicca per indipendenza dalle dinamiche di mercato e capacità di garantire stabilità. È un bene esente Iva, non riproducibile artificialmente e liquidabile ovunque. Basilea III lo definisce asset a rischio zero, come il contante.

Un alleato per consulenti e risparmiatori.

Per banche e reti distributive, Careisgold offre una soluzione per aggiungere l’oro fisico al loro ventaglio di proposte, integrandosi agli asset classici e rafforzando i portafogli dei Clienti. Per i risparmiatori, è una strada semplice: trasformare una parte di quei 1,5 trilioni di euro fermi sui conti corrente in un valore che resiste al tempo, portando serenità.

Costruire oggi per un domani più forte.

Il G7 usa la popolazione come garanzia, i Brics risorse tangibili. È un cambio di paradigma e l’oro fisico ne è la chiave. Careisgold lo rende disponibile sia per gli istituzionali che per i risparmiatori. Come rendere il mio patrimonio inattaccabile oggi? La risposta è il pilastro che da sempre regge gli imperi, e brilla davanti a noi… Costituire la propria Riserva Aurea non è più un’opzione.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di aprile 2025 del magazine Wall Street Italia. Clicca qui per abbonarti.