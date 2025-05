È il giorno della Fed: verso una conferma dei tassi

Oggi, mercoledì 7 maggio, il Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve alzerà il velo sul costo del denaro Usa. Nonostante le pressioni del presidente Donald Trump per una riduzione dei tassi d’interesse, gli analisti prevedono una conferma dell’attuale intervallo tra il 4,25% e il 4,5%.

È di questa idea Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia, secondo cui la banca centrale Usa confermerà l’approccio cauto del “wait and see” in un contesto segnato da forti incertezze economiche e rischi crescenti su entrambi i fronti del suo doppio mandato: stabilità dei prezzi e piena occupazione.

Secondo il CME FedWatch Tool, il mercato prevede con una probabilità del 96% che la Federal Reserve mantenga invariati i tassi d’interesse nell’intervallo attuale del 4,5% durante la riunione odierna La probabilità di un taglio dei tassi di 25 punti base è stimata al 3,1%. Guardando oltre la riunione di oggi, il CME FedWatch indica una probabilità del 70% che la Fed mantenga i tassi invariati anche nella prossima riunione di giugno. Tuttavia, per la riunione di luglio, la probabilità di un taglio dei tassi sale all’80%, riflettendo le aspettative del mercato per un allentamento monetario nel corso dell’estate

I fari del mercato si concentreranno dunque sul comunicato del FOMC, che dovrebbe segnalare un’economia in raffreddamento, abbandonando il riferimento al “ritmo solido” utilizzato da lungo tempo. Secondo Diodovich, la FED dovrebbe riconoscere un forte aumento dei rischi su entrambi i fronti del mandato: da un lato la probabile crescente inflazione spinta dai dazi dell’amministrazione Trump, dall’altro un indebolimento nel mondo del lavoro.

Nel frattempo, il presidente Usa ha intensificato le sue critiche alla Fed, esortando pubblicamente Powell a tagliare i tassi. In uno degli ultimi post su Truth Social, Trump ha scritto:

“La benzina sotto 1,98 dollari al gallone, il prezzo più basso in anni, i prezzi dei generi alimentari giù, l’energia giù, i tassi dei mutui giù, l’occupazione è’ forte e molte altre buone notizie, con miliardi di dollari che arrivano dai dazi. Siamo solo in una fase di transizione. Non c’è inflazione, la Fed dovrebbe abbassare i tassi!”.