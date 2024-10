Kepler Cheuvreux, il giusto mix tra analisi fondamentale e certificati

Investire in panieri di azioni italiane selezionate attraverso l’analisi fondamentale. Questo è possibile grazie all’attività di Kepler Cheuvreux Solutions che ha quotato, con emittente Barclays, due certificati che mettono in risalto le view degli analisti della casa di ricerca. Da un lato, vi é un Certificato che va a selezionare tre tra le azioni top picks dalla ricerca in Italia (Eni, Campari e Fineco Bank), dall’altra invece mette in risalto la tematica Energy Transition, favorendo sempre una selezione italiana (Enel, A2A, Prysmian) su cui gli analisti hanno una raccomandazione positiva.

Indice Le caratteristiche dei due nuovi certificati. I punti di forza dei titoli secondo gli analisti di Kepler Cheuvreux. Chi è Kepler Cheuvreux Solutions Le caratteristiche dei due nuovi certificati. Il team di ingegneria finanziaria di Kepler Cheuvreux ha strutturato nel primo caso un Memory Cash Collect – Worst of su Eni, Campari e Fineco Bank (Isin XS2845371900) con osservazioni mensili che offre un rendimento attrattivo (cedola del 10,08% annuale) pur mantenendo la struttura alquanto difensiva con Barriera europea al 60% (osservata solo alla scadenza del certificato). La cedola ha anch’essa una barriera del 60%, con effetto memoria. Nel caso quindi in cui una cedola non sia pagata, non sarà definitivamente persa, ma potrà essere recuperata non appena i sottostanti ritorneranno sopra il 60% del livello iniziale. Per quanto riguarda la duration, la vita massima di questo prodotto è pari a tre anni, ma alla fine di ogni mese, a partire dal sesto, un’opzione di autocall permetterà un rimborso anticipato non appena tutti i sottostanti – alla data di osservazione predefinita – avranno un livello pari o superiore al 100% dello strike iniziale. Il meccanismo del Certificato Energy Transition Italia Worst of su Enel, A2A, Prysmian (Isin XS2845371819) é pressoché il medesimo, con la differenza che le osservazioni sono trimestrali. La vita massima del prodotto è pari a quattro anni, con possibilità di rimborso anticipato a partire dal terzo trimestre con soglia di rimborso fissata sempre al 100%. La cedola, sempre con effetto memoria e livello di barriera al 60%, è pari all’8% p.a. Entrambe le strutture sono quotate sullo EuroTLX. I punti di forza dei titoli secondo gli analisti di Kepler Cheuvreux. Eni è impegnata nell’esecuzione del suo piano di decarbonizzazione (20% di capex green). Con la sua partecipazione in Cfs (start-up nell’energia da fusione, considerata il “sacro graal” dell’energia pulita), Eni sta dimostrando che il suo approccio innovativo può creare grande valore*. Campari è una delle aziende di liquori in più rapida crescita in Europa, con un ampio brand e dalla posizione unica nel suo segmento. L’azienda sta intensificando gli investimenti per un’ulteriore espansione. Kepler prevede un aumento dei margini operativi grazie a una solida crescita del fatturato, costi inferiori e maggiori economie di scala. Per quanto riguarda Fineco, l’andamento dei ricavi è ora influenzato dall’attività di brokerage poiché un numero maggiore di clienti sta effettuando operazioni sulla piattaforma. Il vantaggio di Fineco risiede nella capacità di aumentare le commissioni di gestione grazie a FAM (Fineco AM). Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), metà del consumo energetico totale nel 2040 sarà fornito dall’elettricità. Questa elettricità dovrà provenire al 100% da fonti rinnovabili entro il 2040 per rispettare gli accordi di Parigi. Su tali obiettivi, la selezione del certificato XS2845371819 di Kepler Cheuvreux Memory Cash Collect Energy Transition Italia é composta da Enel, A2A e Prysmian. Enel ha già ridotto le sue emissioni di CO2 grazie a una modifica del mix energetico utilizzato . L’obiettivo di Enel è aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili dal 60% attuale al 75% nel 2025 fino a raggiungere il 100% entro il 2040. Enel sta inoltre efficientando la sua rete di distribuzione elettrica attraverso la digitalizzazione. A2A è una multi-utility attiva su vari temi della transizione: energia pulita, economia circolare e reti intelligenti. Il gruppo ha messo in atto un piano di investimenti da 6 miliardi di euro per sviluppare l’elettrificazione dei suoi consumi, le sue reti di distribuzione e le energie rinnovabili. I risultati sono già interessanti: il gruppo ha trasformato il 99,5% dei suoi rifiuti in nuovi materiali ed energia nel 2023. Ha diminuito le emissioni di Co2 anche riducendo l’esposizione al carbone. Prysmian offre prodotti e servizi per la distribuzione di energia. È leader nei cavi energetici, fondamentali per lo sviluppo dell’elettrificazione. Inoltre, consentono il collegamento delle infrastrutture eoliche alla rete, e sono la pietra angolare dello sviluppo delle rinnovabili. Oggi, circa il 37% dei ricavi di Prysmian proviene da prodotti sostenibili.

Chi è Kepler Cheuvreux Solutions

Kepler Cheuvreux Solutions è il leader europeo indipendente nella ricerca, progettazione e commercializzazione di soluzioni di investimento strutturate su misura e in architettura aperta. L’appartenenza al Gruppo Kepler Cheuvreux consente alla linea di business di porre la ricerca al centro della propria offerta e di beneficiare delle dimensioni critiche di uno dei principali attori nei servizi finanziari in Europa. Creata nel 2011, questa business line – con sede a Parigi, Ginevra e Zurigo – impiega oggi più di 60 professionisti.

Non detenendo un’attività di trading proprietario sui mercati, Kepler Cheuvreux individua le migliori opportunità di investimento per i suoi clienti. Il suo posizionamento unico gli consente di soddisfare le esigenze di investitori istituzionali, gestori patrimoniali e reti di distribuzione. Il team italiano è composto da 4 persone sotto la responsabilità di Irene Bellomo, CFA (in Kepler Cheuvreux Solutions dal 2015).

*View certificato Energy Transition a cura di Inès Barahhou, CFA. Inès è un ingegnere finanziaria responsabile dello sviluppo di strategie quantitative e specializzata in Finanza Climatica, in Kepler Cheuvreux Solutions dal 2022.

