Jp Morgan: un italiano ai vertici, Filippo Gori è il nuovo Ceo per la regione EMEA

Un italiano scala i vertici di Jp Morgan, la più grande banca al mondo sia per total assets che per capitalizzazione di Borsa..

Filippo Gori, 49 anni originario di San Giovanni Valdarno (provincia di Arezzo), è stato nominato Ceo di JPMorgan per la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e co-head di global banking. Gori diventa così responsabile di tutte le attività della blasonata banca americana in Europa, Medio Oriente e Africa, nonché corresponsabile, assieme a Doug Petno, dell’investment banking e del commercial banking di Jp Morgan a livello globale.

Una carriera nel segno di Jp Morgan

Dopo la laurea in Economia conseguita nel 1999 all’università Bocconi di Milano, Gori ha iniziato la sua carriera in JPMorgan nel 1999, ricoprendo diversi ruoli nelle sedi Londra e New York.

Nel 2013 il trasferimento a Hong Kong dove ha svolto vari incarichi fino a diventare Chief Executive Officer di JPMorgan per la regione AsiaPacific nel 2019, supervisionando le attività della banca nei 16 Paesi in cui è JP Morgan è presente in quella regione. Con l’approdo alla guida della divisione europea si trasferirà a Londra.

Nel dicembre 2021 è stato insignito dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.