JP Morgan rimuove il tetto ai bonus per i banchieri londinesi

La più grande banca d’affari di Wall Street, la Jp Morgan, sta eliminando il tetto ai bonus imposto da Bruxelles per i banchieri che hanno sede a Londra, spianando la strada per guadagni fino a 10 volte il loro stipendio attuale.

Una notizia che arriva settimane dopo che anche la rivale Goldman Sachs ha dato il via all’era post-Brexit per le retribuzioni del settore bancario.

Ue: tetto ai bonus dei banchieri

E’ stata l’Unione europea ad introdurre nel 2014 un tetto ai bonus dei banchieri del regno Unito con l’obiettivo. Prima il governo guidato da Rishi Sunak ha fatto sapere che stralcierà la norma europea, prevista dal 2014, che imponeva un massimo ai bonus per dirigenti e impiegati di banche e società di investimento pari al doppio del loro salario annuale. In sostanza il provvedimento limitava i bonus al doppio della retribuzione di base, in caso di approvazione da parte degli azionisti. Tuttavia, le banche hanno spesso dovuto aumentare gli stipendi fissi per aggirare il limite.

Oggi JpMorgan si è unita alla rivale Goldman Sachs e ha abolito il limite alle componenti variabili delle remunerazioni per le risorse umane basate su Londra. JP Morgan, che impiega 22.000 persone nel Regno Unito, di cui circa 14.000 a Londra, ha deciso di preservare una parte significativa delle indennità di retribuzione fissa utilizzate per calcolare i bonus massimi dei dipendenti idonei.

Il colosso bancario statunitense ha inoltre deciso di innalzare la soglia del tetto massimo dei bonus da due volte la retribuzione fissa a un multiplo di dieci. Ciò significa che un banchiere o un trader senior di JP Morgan in Gran Bretagna, che guadagna 2 milioni di sterline di stipendio fisso annuo, a partire da quest’anno potrà beneficiare di un bonus fino a 20 milioni di sterline, invece dei 4 milioni previsti dalle norme UE. Rispondendo a una richiesta di commento da parte di Sky News, un portavoce di JP Morgan ha dichiarato:

“Riteniamo di aver sviluppato una delle strutture retributive più attraenti ed equilibrate del settore. La retribuzione fissa rimarrà molto competitiva e avremo ampio spazio per premiare adeguatamente i migliori performer”.

Cosa ha deciso Goldman Sachs

Il mese scorso era stata Goldman Sachs a scegliere di togliere il tetto, una mossa che aiuta la banca a cambiare il modo in cui compensa i suoi ‘material risk takers’, una classe di dipendenti le cui prestazioni possono avere un grande impatto sulla banca. La nuova struttura di Goldman prevede l’eliminazione delle indennità fisse di retribuzione, il che significa che i bonus saranno invariabilmente calcolati a partire da una base inferiore a quella di JP Morgan.

In ogni caso, la mossa delle due maggiori banche d’investimento di Wall Street di ricalibrare il modo in cui approcciano la retribuzione del loro personale di punta con sede nel Regno Unito è destinata a scatenare una corsa agli armamenti tra i rivali nel tentativo di rimanere competitivi, rendendole più attraenti sia per i banchieri che lavorano per i concorrenti, sia per quelli fuori dai confini nazionali.