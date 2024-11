Jamie Dimon non farà parte dell’amministrazione Trump: l’annuncio del neo Presidente

Dopo i rumor nati già in campagna elettorale, adesso il neo Presidente Donald Trump annuncia che Jamie Dimon non farà parte della sua amministrazione. Il tycoon aveva già indicato di aver preso in considerazione il capo di JPMorgan come segretario al Tesoro ma ora mette fine alle speculazioni.

“Rispetto molto Jamie Dimon, di JPMorgan Chase, ma non sarà invitato a far parte dell’amministrazione Trump”, ha scritto Trump in un post sulla sua piattaforma social Truth. “Ringrazio Jamie per il suo eccezionale servizio al nostro Paese!”.

Trump ha criticato Dimon in passato, l’ultima volta l’anno scorso, quando sulla sua piattaforma Truth Social ha definito il capo di JPMorgan come un “Globalista altamente sopravvalutato”. In estate poi, l’ex presidente sembra sia tornato sui suoi passi e ha dichiarato a Bloomberg che avrebbe preso in considerazione Dimon come segretario al Tesoro se avesse vinto un secondo mandato alla Casa Bianca, prima di ritrattare quei commenti una settimana dopo.

Dimon dal canto suo ha condannato l’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 da parte dei sostenitori di Trump, ma di recente ha anche elogiato alcune posizioni e politiche di Trump.

“Facciamo un passo indietro, siamo onesti. Ha avuto ragione sulla NATO, ha avuto ragione sull’immigrazione. Ha fatto crescere l’economia abbastanza bene. La riforma fiscale del commercio ha funzionato. Aveva ragione su alcuni aspetti della Cina”, ha dichiarato Dimon alla CNBC all’inizio di quest’anno. “Non si è sbagliato su alcune di queste questioni critiche”.

Dimon però ha rifiutato di appoggiare un candidato alle elezioni presidenziali di quest’anno. Nonostante Trump abbia precedentemente negato di voler prendere in considerazione il capo della JPMorgan come segretario al Tesoro, il nome del CEO della più grande banca d’affari degli Stati Uniti è circolato fin dalle elezioni come potenziale candidato.

La dichiarazione di Trump sfoltisce la lista dei membri che faranno parte della sua amministrazione considerando anche che all’inizio della settimana il miliardario John Paulson, sostenitore di Trump, si è ritirato dalla considerazione per l’incarico di Segretario al Tesoro.

Ad oggi i due principali candidati alla carica di segretario al Tesoro sono ora Scott Bessent, fondatore della società di investimenti Key Square Group, e Howard Lutnick, amministratore delegato di Cantor Fitzgerald e co-presidente della transizione di Trump.

Scott Bessent, fondatore della società di investimenti Key Square Group e in precedenza docente all’Università di Yale, è stato uno dei principali consiglieri della campagna di Trump. Ha sostenuto a lungo le politiche economiche che costituivano la piattaforma del Partito Repubblicano prima dell’ascesa di Trump, ma ha anche appoggiato l’uso dei dazi da parte di Trump nei negoziati commerciali.

All’inizio di quest’anno, in occasione di un evento ospitato dal Manhattan Institute, ha suggerito che Trump dovesse perseguire un piano in tre punti: puntare a una crescita economica del 3%, ridurre il deficit al 3% del prodotto interno lordo degli Stati Uniti e aumentare la produzione energetica nazionale di 3 milioni di barili di petrolio al giorno.

Robert Lighthizer è stato il rappresentante commerciale degli Stati Uniti di Trump per gran parte del primo mandato del presidente eletto e potrebbe entrare nell’amministrazione Trump per il secondo mandato. È un convinto sostenitore dei dazi e condivide lo scetticismo di Trump nei confronti del commercio. Durante il primo mandato di Trump, Lighthizer è stato una figura di spicco nella guerra commerciale con la Cina e ha svolto un ruolo chiave nella rinegoziazione dell’Accordo di libero scambio nordamericano (NAFTA) e nella sua sostituzione con l’Accordo USA-Messico-Canada (USMCA).