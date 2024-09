Italian Tech Week, le novità dell’edizione 2024 raccontate da Diyala D’Aveni (Exor Ventures)

L’edizione 2024 di Italian Tech Week scalda i motori. L’evento che riunisce le menti più brillanti della scena tecnologica italiana e internazionale per discutere di innovazione e tendenze future si terrà a Torino dal 25 al 27 settembre alle OGR. Dopo la stretta collaborazione degli ultimi anni con Gedi, l’evento torna quest’anno ad essere organizzato esclusivamente da Vento, il chapter italiano del fondo di investimento Exor Ventures. Wall Street Italia ha incontrato l’organizzatrice dell’evento, Diyala D’Aveni, Head of Vento che cura il palinsesto e la direzione artistica.

D’Aveni, di cosa si parlerà nel corso della tre giorni?

La grande protagonista di Italian Tech Week 2024 è l’intelligenza artificiale. Tra le conferenze più attese nel corso della tre giorni ci sono quelle dedicate ai progressi nell’applicazione dell’AI nei settori strategici dell’economia italiana. Tra i relatori spicca la presenza di Sam Altman, co-founder e ceo di OpenAI, che discuterà delle sue evoluzioni con John Elkann, ceo di Exor e chairman di Stellantis e Ferrari. La conferenza sarà l’occasione per esplorare le ultime tendenze in tema di intelligenza artificiale con un focus particolare sulla Generative AI, la tecnologia emergente del momento. Ma non solo, cavalcando l’interesse evidenziato dai maggiori investimenti, si parlerà anche del futuro della mobilità, tra guida autonoma e micromobilità, healthcare, food, clima, arte e molto altro.

A chi si rivolge principalmente il vostro evento?

Il nostro evento si rivolge principalmente a founder di start up e investitori di venture capital in grado di poter condividere esperienze e conoscenze con gli altri partecipanti. Guardiamo con particolare interesse agli ospiti internazionali e auspichiamo per l’edizione 2024 un 15% di partecipanti provenienti dall’estero. Lo scorso anno le presenze totali sono state oltre 10.000 e speriamo di replicarle, considerati sia l’elevata qualità dei relatori che saliranno sul palco, sia l’ampio spazio che è stato dato alla formazione professionale gratuita grazie a un programma di 30 masterclass di altissimo livello. La nostra priorità rimane, comunque, il coinvolgimento di figure chiave per creare le giuste connessioni per l’ecosistema VC-Start up.

Quali sono le novità dell’edizione 2024?

Tra le novità dell’edizione 2024 ci sono i numerosi eventi collaterali organizzati dalle principali comunità tech italiane che coinvolgeranno nel centro di Torino un pubblico più ampio e non necessariamente esperti di tecnologia. Sul nostro sito è possibile trovare il calendario aggiornato di tutti gli eventi ‘fuori salone’, chiamati “side events”.

Non mancheranno le opportunità di networking, grazie alla nuova App dell’evento con sistema integrato di matchmaking, che permetterà di incontrare tra tutti i partecipanti quelli di maggiore interesse per ciascuno. Sul sito e sull’App sarà poi sempre possibile consultare il programma aggiornato della manifestazione e degli eventi collaterali.

Come siete riusciti a portare ospiti di prestigio a questo evento?

Lavoriamo all’evento tutto l’anno, Italian Tech Week è una macchina che non si ferma mai e può contare anche sul network internazionale del gruppo Exor. Grazie al successo delle precedenti edizioni si è creato un track record molto importante in grado di favorire la presenza di speaker di rilievo. Italian Tech Week appare ormai sulla mappa dei grandi eventi internazionali dedicati alla tecnologia e all’innovazione.