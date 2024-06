Italian Tech Week, a Torino l’evento con focus sull’AI: ci sarà Sam Altman

Dal 25 al 27 settembre, le OGR Torino ospiteranno la nuova edizione dell’Italian Tech Week, l’evento annuale organizzato da Vento, il chapter italiano del fondo di investimento Exor Ventures, in collaborazione editoriale con il gruppo GEDI. Tale evento riuniràle menti più brillanti sulla scena tecnologica italiana e internazionale per discutere di innovazione, tendenze future e nuove direzioni, con l’eccezionale presenza di Sam Altman di Open AI. L’appuntamento offre anche un programma di 30 masterclass di altissimo livello, tutte gratuite, per promuovere la formazione professionale. Vediamo tutto nell’articolo.

L’Italia nel panorama europeo del tech

Negli ultimi anni, l’Italia ha registrato una crescita significativa nel settore delle startup e del venture capital. Secondo l’Osservatorio sul venture capital in Italia, realizzato da Growth Capital in collaborazione con Italian Tech Alliance, il primo trimestre del 2024 ha visto un investimento totale di 443 milioni di euro, rispetto ai 389 milioni di euro del trimestre precedente. Questo aumento conferma un trend positivo e il rafforzamento dell’ecosistema tech italiano.

L’Italian Tech Week si colloca perfettamente in questo contesto dinamico, con l’obiettivo di accelerare ulteriormente la crescita del settore. La conferenza tech vedrà la partecipazione di alcuni dei più importanti investitori e venture capitalist a livello nazionale e internazionale, tra cui Doug Leone di Sequoia Capital, Jeannette zu Fürstenberg di General Catalyst, Diego Piacentini di Vento, Sandeep Bakshi di Prosus Ventures, Noam Ohana di Exor Ventures, Raluca Ragab di Eurazeo Growth Fund e Mike Volpi di Index Ventures.

Dal focus sull’AI al futuro

Uno dei temi principali dell’edizione 2024 sarà l’Intelligenza Artificiale, con particolare attenzione all’AI generativa. La seconda giornata dell’evento, il 26 settembre, sarà inaugurata da un intervento di Sam Altman, Co-founder e CEO di OpenAI, in conversazione con John Elkann, CEO di Exor e Chairman di Stellantis e Ferrari. Oltre all’AI, l’evento affronterà temi come il futuro della mobilità, la guida autonoma, la micromobilità, l’healthcare, il food, il clima, l’arte e molto altro. Tra i relatori di fama mondiale già confermati ci sono Alex Kendall, CEO di Wayve, Ilkka Paananen, Co-founder e CEO di Supercell, Matilde Giglio, Co-founder di Even, Alexander Rinke, Co-founder e Co-CEO di Celonis, Daniel Gross, investitore e imprenditore, e Mike Winkelmann, in arte Beeple, il celebre digital artist americano.

Formazione professionale gratuita

Oltre alle conferenze, l’Italian Tech Week offrirà un’opportunità unica per la formazione professionale. Grazie alla collaborazione con Italian Tech Academy, l’academy di Talent Garden, saranno organizzate fino a 30 masterclass pratiche e stimolanti, tenute da imprenditori e imprenditrici di successo. Queste masterclass, tutte gratuite previa iscrizione, forniranno nuovi spunti e best practice per i partecipanti. Per facilitare il networking tra i partecipanti, l’Italian Tech Week ha sviluppato una nuova app con un sistema integrato di matchmaking. Questa piattaforma permetterà ai partecipanti di connettersi, comunicare e incontrare persone di interesse per il proprio business, rendendo l’evento un’occasione ideale per creare nuove connessioni professionali.

Torino: il cuore pulsante della tech community

Le OGR Torino, hub per l’innovazione e la cultura contemporanea, si confermano per la quinta edizione consecutiva la sede ideale dell’evento. L’Italian Tech Week animerà anche tutta la città di Torino con numerosi eventi collaterali organizzati dalle principali comunità tech italiane. Tra questi, aperitivi, corse e allenamenti al Parco del Valentino, colazioni tematiche e momenti di convivialità esclusivi, che offriranno ulteriori occasioni di socializzazione e divertimento.

L’evento promette di essere un’esperienza immersiva, confermando Torino come la meta italiana per eccellenza del tech.