Italian Certificate Awards 2024: parte il voto dedicato ai protagonisti dei certificati

Gli Italian Certificate Awards tornano il 6 febbraio 2025 con la 18ª edizione, a Palazzo Mezzanotte, per celebrare un anno straordinario per i certificati, diventati la seconda scelta negli investimenti amministrati dopo i BTP, e i protagonisti del segmento. Con 27 categorie premiate (7 in più dello scorso anno), l’evento porterà sotto i riflettori valori preziosi come innovazione, distribuzione e prodotti d’eccellenza, grazie al voto della pubblico partito proprio nella giornata di oggi e al contributo fattivo della giuria specializzata.

Le novità della 18ª edizione

Ventisette, come dicevamo, sono le categorie di premio, con l’introduzione del Miglior Emittente AMC dedicato all’emittente con il maggior numero di volumi con la somma degli AMC o Strategic Certificate quotati su SeDeX e Cert-X.

Tra le novità che riguardano i premi assegnati sulla base della valutazione della giuria specializzata troviamo il Premio speciale migliore Trading House, il Premio Best Educational e il Premio speciale Digital Media mentre saranno aperte anche alle votazioni del pubblico le nuove categorie di premio del Miglior certificato Low Strike, Miglior certificato Callable e del Miglior Sito Web Emittente.

Confermate le 21 categorie dell’ultima edizione, che vedono in gara emittenti, distributori e prodotti del mondo dei certificati. Anche per quest’anno è prevista l’attribuzione dei premi in 9 categorie sulla base delle statistiche elaborate da Borsa Italiana per i mercati SeDeX e Cert-X.

Come votare per gli ICA

Da oggi fino al 26 gennaio, il pubblico dei lettori del Certificate Journal e di tutti gli investitori e appassionati è chiamato ad esprimere la propria preferenza sul sito dedicato www.italiancertificateawards.it , contribuendo attivamente alla creazione della prima selezione per l’assegnazione dei premi finali su 13 categorie:

Certificato dell’Anno Emittente dell’Anno Premio speciale Best Distribution Network – Reti Bancarie Premio speciale Best Distribution Network – Reti Private Premio alla capacità di innovazione Miglior certificato Yield Enhancement Miglior certificato ESG Miglior Liquidity Provider Premio speciale Best Broker Online Premio speciale Certificate Journal Miglior certificato Low Strike Miglior certificato Callable Miglior Sito Web Emittente

La parola passerà poi alla giuria specializzata che andrà a definire la classifica finale. Ricordando che sono stati ammessi alla candidatura solo i certificati che sono stati emessi nel Periodo di Valutazione che va dal 1° agosto 2023 al 30 novembre 2024.

Si ricorda, infine, che la cerimonia di premiazione si terrà il 6 febbraio 2025 nella cornice di Palazzo Mezzanotte sotto il cappello del Certificate Journal e con il patrocinio di ACEPI e Borsa Italiana. Tra i media partner troviamo anche FinanzaOnline, mentre sarà Wall Street Italia a consegnare i premi ai vincitori.