Italia controcorrente rispetto alla Ue: sale la spesa pubblica

L’Italia viaggia in controtendenza rispetto all’Europa sul fronte della spesa pubblica. In attesa che domani le previsioni economiche di primavera della Commissione europea riaccendano il confronto Roma-Bruxelles, il Sole 24 Ore mette a confronto sulla i dati chiave dei conti italiani con quelli degli altri Paesi dell’Eurozona.

Due i risultati principali messi in evidenza nell’articolo firmato da Gianni Trovati:

“La prima – si legge – quest’anno l’Italia, con il finanziamento in deficit per reddito di cittadinanza e quota 100, è andata in decisa controtendenza rispetto agli altri Paesi, aumentando il peso della spesa corrente sul Pil che altrove scende o rimane fermo. La seconda: cambiare rotta non è tra le possibilità della spending review e della “lotta agli sprechi”, eterna bandiera della politica. Perché sulle spese di funzionamento la nostra macchina pubblica è più leggera della media europea, e già quest’anno si è ridotta nonostante i molti problemi del ciclo di spending review. Conseguenza: tagliare la spesa in modo sensibile senza incidere su servizi e prestazioni finanziate dal bilancio pubblico appare oggi praticamente impossibile”.