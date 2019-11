IR Top Consulting: da nuovi PIR forte spinta alle IPO su AIM Italia

“Le nuove regole per la composizione del portafoglio dei PIR daranno un forte contributo alla quotazione in Borsa di piccole e medie imprese italiane volta a finanziare progetti di sviluppo”. Così Anna Lambiase, fondatore e CEO di IR Top Consulting, commenta l’emendamento, approvato all’unanimità dalla Commissione Finanze della Camera.

Lambiase: “Bene la modifica ai PIR”

Nel dettaglio l’emendamento modifica la disciplina dei PIR, i Piani Individuali di Risparmio a lungo termine, introducendo per quelli costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di investire il 5% del 70% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib e Ftse Mid della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

L’emendamento prevede inoltre che casse previdenziali e fondi di investimento possano detenere più di un PIR nel limite del 10% del patrimonio e non prevede obblighi di investimento in quote o azioni di fondi per il venture capital o di fondi di fondi per il venture capital. Una modifica, che a detta di Lambiase, darà nuovo slancio alla raccolta di capitali privati da indirizzare all’investimento nell’economia reale e in particolare nelle PMI quotate e quotande su AIM Italia.

Secondo l’Osservatorio AIM di IR Top Consulting, AIM Italia conta complessivamente 134 società con un giro d’affari nel 2018 pari a 6,3 miliardi di euro, una capitalizzazione di 6,9 miliardi di euro e una raccolta di capitali in IPO pari a 3,8 miliardi di euro, di cui, in media, il 93% proveniente da nuova emissione di titoli. La raccolta è pari a 4,5 miliardi di euro includendo le operazioni sul secondario.

Nel 2019 il mercato azionario delle PMI conta 32 ammissioni, di cui 28 nuove IPO e 4 ammissioni post business Combination, in linea con il 2018 (26 IPO e 5 ammissioni) e la capitalizzazione totale delle 28 nuove società è pari a 1,1 miliardi di euro. Numeri che confermano come AIM Italia è il primo mercato non regolamentato come numero di IPO in Europa. Commenta così Anna Lambiase: