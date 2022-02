Investire senza stress: una simulazione per evitare il “panic selling”

In un contesto di tassi negativi e di tensioni internazionali, gli investimenti sono certamente l’alternativa più valida a lasciare il denaro fermo sul conto corrente, dove i costi di gestione e l’inflazione rappresentano le cause di una sicura erosione del patrimonio, piccolo o grande che sia.

Per gestire al meglio i propri risparmi la costanza può essere l’arma vincente. Lo ricorda Gimme5 che con una simulazione ad hoc spiega anche come la volatilità dei mercati non sia nemica dell’investimento.

La costanza premia negli investimenti: la simulazione

Investire regolarmente attraverso contribuzioni costanti ogni mese (modalità di accumulo) è una tecnica che presenta numerosi vantaggi, soprattutto nelle fasi di discesa del mercato. Infatti, iniziare una modalità di accumulo consente di approfittare della discesa dei mercati nel lungo periodo: nessuno può dire con certezza quale sarà il movimento dei mercati nel breve periodo, pertanto, frazionare l’investimento permette anche di limitare il rischio di investire troppo quando i prezzi possono ancora scendere.

Cominciare ad accumulare man mano che i mercati scendono aumenta le prospettive di guadagno quando i prezzi torneranno ai livelli iniziali. Per dimostrarlo, Gimme5 mostra una simulazione di investimento.

Nel dettaglio, si è fatto un investimento di 100 euro in un mercato che ne vale 1000 alla settimana 0. A causa di uno shock esterno, come quello causato dalla Pandemia, improvvisamente il mercato inizia la sua discesa settimana dopo settimana. L’investitore, che decide di iniziare una modalità di accumulo, investe 10 euro alla fine di ogni settimana di discesa del mercato. Alla quinta settimana, il mercato è sceso del 45% dai livelli iniziali e il valore dell’investimento con la modalità di accumulo è arrivato a 94,28 euro.

Dalla sesta settimana il mercato inizia la sua ripresa. Grazie alle contribuzioni effettuate durante il periodo di discesa del mercato, il valore dell’investimento con la modalità di accumulo presenta una forza di recupero maggiore rispetto al valore dell’investimento senza. Alla settimana 14, quando il mercato torna ai livelli iniziali (1000), l’investitore con la modalità di accumulo ha ottenuto un profitto dal suo investimento, a differenza dell’investitore che non ha effettuato alcun investimento aggiuntivo.

Detto ciò, Gimme5 fornisce importanti consigli. In primis che il “panic selling” allontana dai guadagni.