Investire in obbligazioni nel 2025: il parere di Gregory Peters (PGIM Fixed Income)

Il mercato obbligazionario diventa sempre più invitante in un contesto che vede il ritorno della volatilità sui principali listini globali, e in una fase segnata dalla rapida evoluzione del quadro geopolitico e dalla guerra commerciale innescata dai dazi di Trump. Per approfondire quelle che sono le prospettive dei bond nel 2025 abbiamo ascoltato il parere di Gregory Peters, Co-Chief Investment Officer di PGIM Fixed Income, intervistato per l’occasione dal nostro direttore Leopoldo Gasbarro.

I temi dell’intervista con PGIM

In particolare, in un contesto di mercato sempre più volatile e dinamico, le obbligazioni sembrano poter fornire agli investitori le giuste certezze. Nell’intervista con l’esperto di PGIM Fixed Income, abbiamo approfondito diverse sfaccettature relative a questa asset class, guardando anche a quelle che potrebbero essere le prossime mosse delle banche centrali sui tassi e valutando le indicazioni per la costruzione del portafoglio in questa fase.

Guarda l’approfondimento

Insomma, i temi al centro della chiacchierata con Gregory Peters sono tanti e tutti rivolti ad approfondire al meglio le principali novità sul mercato obbligazionario. Per chi volesse, a partire dalle 10.30, sarà possibile seguire qui la nuova videointervista targata WSI.