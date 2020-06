Investire anche senza soldi e senza esperienza: i consigli degli esperti

Anche per chi non ha liquidità e competenze specifiche è sempre il momento giusto per investire. A dirlo sulla Cnbc è Bola Sokunbi, istruttore di educazione finanziaria e autore di Clever Girl Finance secondo cui il problema maggiore di chi non investe è credere che bisogna partire da una buona dose di liquidità alle spalle e al tempo stesso non avere le competenze giuste.

“Il tempo passa e la gente trova altri modi per spendere i propri soldi”, dice Sokunbi che fornisce degli utili consigli per ovviare a questa situazione. In primis, afferma l’esperto, “investire non deve essere complicato, e non è necessario essere Warren Buffett”. “Non devi avere una laurea in finanza” precisa Sokunbi.

“Ciò di cui avete bisogno è un po’ di educazione finanziaria per capire come funziona l’investimento. “Non sentitevi intimiditi ma prendete libri su investimenti finanziari e documentatevi.

Imparate i principi fondamentali, dice Sokunbi: cos’è un’azione, cos’è un titolo, cos’è un’obbligazione e come le commissioni hanno un ruolo nel rendimento.

Investire non significa giocare d’azzardo

E’ un comune malinteso pensare che mettere denaro nel mercato azionario sia una forma di gioco d’azzardo. Le lotterie restituiscono denaro a pochissime persone in base a numeri casuali. Il mercato azionario, al contrario, dispone di dati storici sui rendimenti e sulle prestazioni che è possibile monitorare.

Frena le emozioni

Uno dei più grandi errori degli investitori è cedere al panico sul mercato, dice Sokunbi. “Quando c’è un calo nel mercato azionario, la gente si affretta a vendere”, ha detto Sokunbi che consiglia di non lasciare che le emozioni influenzino le nostre decisioni di investimento.

Altro consiglio è di effettuare una miglior gestione del proprio denaro per accumulare un po’ di liquidità da investire. Non c’è un minimo per risparmiare e investire, dice un altro analista, tale Brent Weiss, pianificatore finanziario certificato e co-fondatore presso la società di consulenza Facet Wealth di Baltimora.