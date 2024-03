Investimenti: nuove opportunità per le small cap dalle presentazioni dei risultati annuali

Nell’ultimo mese, sia le mid cap che le small cap hanno registrato performance peggiori rispetto alle large cap, in parte per via di risultati inferiori alle attese.

Così sostiene Andrea Randone, Head of Mid Small Cap Research di Intermonte nel report mensile sull’andamento del segmento italiano delle mid-small cap realizzato per il mese di marzo. “Ma dopo l’approvazione dei risultati annuali, sostiene l’analista, molte società terranno incontri con gli investitori e questa sarà un’ottima occasione per riportare l’attenzione sui fondamentali e per capire se le attuali stime di consenso possano essere più caute del dovuto”.

Investitori alla ricerca di opportunità: i dati da cui partire

Randone analizza in primo luogo il contesto economico sottolineando, in termini di performance, come il “mercato azionario italiano (prezzi al 15 marzo 2024) ha registrato una performance positiva del 6,7% nell’ultimo mese ed è in rialzo dell’11,1% su base annua”.

L’indice FTSE Italy Mid-Cap (+4,0%) ha sottoperformato l’indice principale del 2,7% nell’ultimo mese (-5,6% su base annua relativa), mentre l’indice FTSE Italy Small Caps (-0,7%) ha registrato una performance del 7,5% inferiore rispetto al mercato e del -14,7% su base relativa dall’inizio del 2024. Guardando alle performance delle mid/small cap in Europa, l’indice MSCI Europe Small Caps è salito dell’1,9% nell’ultimo mese, registrando una performance inferiore alle mid-cap italiane.

In riferimento alle stime, da inizio anno, gli analisti si sono concentrati su revisione del +0,6%/-0,2% delle stime sugli EPS per il 2024/2025, mentre in relazione alla copertura delle mid/small cap, invece, sono stati ridotti gli EPS per il 2024/2025 del -1,7%/-1,9%.

In particolare, la revisione delle stime sulle small cap è stata particolarmente severa nell’ultimo mese (-10,5%/-7,0% sugli EPS 2024/25) sulla base di indicazioni aggiornate da parte del management…. Se confrontiamo la performance YtD con la variazione delle stime per l’esercizio ‘24 nello stesso periodo, vediamo che i titoli del FTSE MIB hanno registrato un re-rating YtD dell’11,0% (lo stesso parametro era +3,0% un mese fa); le mid-cap si sono rivalutate del 6,2%, mentre le small cap del 10,1%. Su base P/E, il nostro panel è scambiato con un premio del 30% rispetto alle large cap, ben al di sopra del premio medio storico (17%), ma leggermente inferiore al livello di un mese fa (33%)….. Osservando l’andamento degli indici ufficiali italiani, notiamo che la liquidità delle large cap nell’ultimo mese (misurata moltiplicando i volumi medi per i prezzi medi in un determinato periodo) è superiore del 3,5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa ed è in crescita del 6,4% a livello annuale. Il quadro è più preoccupante per le mid/small cap: nello specifico, la liquidità per le mid cap è scesa del 5,0% YoY, mentre per le small cap è in aumento del 7,9% YoY. Questi ultimi dati sono influenzati dalle recenti rimodulazioni degli indici, mentre la liquidità delle small cap è in calo dell’1,4% su base mensile.

Quale strategia d’investimento

Nell’ultimo mese, conclude l’esperto di Intermonte, sia le mid cap (in misura minore) che le small cap (in misura maggiore) hanno registrato performance peggiori rispetto alle large cap, in parte per via di risultati inferiori alle attese.