Investimenti: hedge fund sono “morti”, ecco su quali asset class scommettono i super ricchi

Gli hedge fund sono “morti” come classe d’investimento per i super ricchi. Lo ha detto Michael Sonnenfeldt, fondatore e presidente di Tiger 21, rete di investitori e imprenditori con patrimonio netto ultra elevato, specificando che negli ultimi 16 anni, l’allocazione dei membri di Tiger 21 negli hedge fund è scesa al 2% dal 12%.

Attualmente, il private equity rappresenta la quota maggiore del portafoglio dei membri di Tiger 21 (29%), seguita dagli investimenti immobiliari (27%). L’azionario rappresentano circa il 19%, mentre la liquidità si aggira intorno al 12%. Gli hedge fund, come detto, rappresentano solo il 2% del patrimonio investito.

“Gli hedge fund sono morti stecchiti”, ha dichiarato Sonnenfeldt, aggiungendo che gli investitori ritengono di poter ottenere un’esposizione simile con commissioni inferiori, investendo in fondi indicizzati o nel private equity. “Nell’ultimo decennio, i nostri membri si sono resi conto che, in media, avrebbero potuto fare meglio con una maggiore esposizione verso i fondi indicizzati, risparmiando in commissioni, e probabilmente ottenendo rendimenti più elevati”.