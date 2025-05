Investimenti, è l’ora dell’oro? La risposta giovedì a Smart Talk con Marco Monastero

Nuovo appuntamento con il format di Wall Street Italia dedicato ai temi caldi dei mercati finanziari. Giovedì 29 maggio, alle 14:30, l’attenzione sarà rivolta a come poter costruire portafogli resilienti puntando su metalli preziosi, oro in primis, e soluzioni alternative. Ne parleremo in diretta con Marco Monastero, Head of Advisory Business di Jupiter Asset Management, all’interno della nuova puntata di WSI Smart Talk, dal titolo “Investimenti, è l’ora dell’oro?”, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro.

I temi della puntata

In particolare, con il ritorno dell’incertezza politica, la correlazione crescente tra azioni e obbligazioni e i metalli preziosi (oro in primo luogo, ma anche argento) che tornano protagonisti, gli investitori si muovono in un contesto sempre più sfidante. Nella nuova puntata di WSI Smart Talk cercheremo di analizzare come costruire portafogli resilienti grazie a strategie alternative e alla diversificazione intelligente. L’appuntamento, come anticipato, è fissato a giovedì 29 maggio, ore 14:30.

Segui la diretta

Per chi volesse, a partire dalle 14:30 di giovedì, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova puntata di WSI Smart Talk.