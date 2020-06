“Cosa possono imparare gli uomini dallo stile d’investimento femminile”

Aprirsi psicologicamente al proprio lato femminile è, per gli uomini, un esercizio che solitamente sollecita doti quali l’empatia e la mediazione. Se si parla di investimenti, però, che cosa potrebbe “imparare” l’uomo dagli atteggiamenti solitamente assunti dalle donne riguardo alle loro scelte sul denaro? E’ la domanda alla quale ha cercato di rispondere la financial planner Christine D. Moriarty, in un articolo comparso su Marketwatch.

Se si parla di investimenti, sembra trovare conferma quello stereotipo per il quale l’audacia è una caratteristica tipicamente maschile.

“In effetti, la maggior parte degli uomini assume rischi più elevati quando si tratta del proprio stile di vita e del denaro”, ha dichiarato la consulente. Per quanto riguarda lo stile di vita, “i lavori più rischiosi”, che più spesso sono svolti dagli uomini, “comportano lesioni più elevate e richiedono un’assicurazione per invalidità più costosa”.

Inoltre, “gli uomini in genere guidano più veloce e coltivano hobby più pericolosi, il che significa spese di assicurazione sulla vita più costose. E questi costi si sommano”, ha aggiunto Moriarty.

Risparmio, le differenze fra uomini e donne

E in merito al risparmio? “La propensione degli uomini all’investimento fai-da-te porta spesso a una mentalità più sportiva”, ha detto la consulente, tale mentalità si traduce nell’ “osservare, acclamare e reagire al mercato azionario”.

“Al contrario, le donne tendono ad essere investitori con un atteggiamento più da ‘imposta e dimentica’. Anche quelle donne che fanno le money manager di professione cambiano i loro investimenti meno spesso dei loro omologhi di sesso maschile, con buoni risultati in termini di rendimento del portafoglio”.

Secondo Moriarty gli uomini potrebbero prendere ispirazione dai comportamenti finanziari delle donne per tre ragioni principali.