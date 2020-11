Investimenti, da Nordea AM un focus su strategie ESG e obbligazionarie flessibili

In un momento complesso come quello attuale, con i mercati azionari alle prese con la seconda ondata del Covid-19 e i mercati obbligazionari avidi di rendimenti, gli esperti di Nordea vedono delle interessanti opportunità di investimento sulle tematiche azionarie ESG (Environmental, Social and Governance) e nelle strategie obbligazionarie flessibili.

Si tratta di strategie attive volte a generare rendimenti anche nell’attuale contesto di mercato caratterizzato da tassi bassi e da condizioni macroeconomiche in rapida evoluzione.

Si tratta di strategie attive volte a generare rendimenti anche nell'attuale contesto di mercato caratterizzato da tassi bassi e da condizioni macroeconomiche in rapida evoluzione.

La strategia ESG di Nordea

Le tematiche ESG pongono particolare enfasi sui temi legati all’ambiente, sociali e di governance perseguiti dalle società nelle quali si andrà poi ad investire. Da numerosi studi emerge il fatto che i fattori ESG possono avere impatti rilevanti sui rendimenti delle società quotate nel lungo termine. Questo perché secondo Nordea AM le società che sono in grado di allineare i loro modelli di business e le loro pratiche ai più elevati standard di sostenibilità avranno successo nel lungo periodo, poiché in questo modo si adeguano alle esigenze future della società globale.

Per seguire da vicino questi aspetti Nordea AM ha sviluppato una gamma specifica di prodotti che pongono al centro l’investimento responsabile. Si tratta dei fondi ESG STARS gestiti dalla collaborazione fra Team di investimento, specializzato nell’analisi fondamentale, e un team di analisti ESG dedicato (Responsible Investment Team) che valuta le scelte in tema di sostenibilità adottate dalle società.

Grazie alle metodologie di investimento implementate da Nordea AM è possibile avere performance durature superiori alla media e con un profilo di rischio inferiore in termini di volatilità.

Nello specifico, la gamma azionaria dei fondi STARS comprende sei diversi fondi specializzati per area geografiche: Asian Stars Equity Fund, Emerging Stars Equity Fund, European Stars Equity Fund, Global Stars Equity Fund, Nordic Stars Equity Fund e North American Stars Equity Fund.

Le strategie obbligazionarie flessibili

Nel mercato obbligazionario Nordea AM pone invece l’accento sulla gamma di fondi obbligazionari flessibili che hanno l’obiettivo di fornire rendimenti stabili e positivi nel tempo nell’attuale contesto di tassi negativi fornendo allo stesso tempo una protezione del capitale investito. Si tratta di una strategia, che va al di là di quelle utilizzate nei tradizionali fondi obbligazionari, grazie alla possibilità di investire in strumenti obbligazionari globali (titoli di stato e corporate), senza vincoli in termini di rating, regione o tipo di emittente.

Queste strategie, gestite dal Multi Assets Team, hanno una particolare enfasi sulla protezione del capitale e non sulla massimizzazione dei rendimenti. La gestione del rischio si sviluppa su due livelli: strategico (di lungo termine) e tattico (di breve termine). Innanzitutto, dal punto di vista strategico, il fondo parte dai principi di bilanciamento del rischio e diversificazione per offrire da un lato protezione del capitale e dall’altro rendimenti regolari e stabili nel tempo.

Invece di modificare l’asset allocation sulla base di valutazioni macroeconomiche di breve termine, i gestori combinano strumenti a reddito fisso “rischiosi” (es. credito) e “sicuri” (es. duration). In aggiunta, vengono anche adottati accorgimenti tattici nella gestione del rischio (e non per rincorrere rendimenti) al fine di rafforzare la capacità di protezione del capitale del fondo in previsione di un aumento dei rendimenti e/o degli spread.

La gamma di prodotti obbligazionari flessibili di Nordea AM comprende il Flexible Fixed Income Fund, il Balance Income Fund e il Conservative Fixed Income Fund.

Il Nordea Flexible Fixed Income Fund è una soluzione obbligazionaria pensata per gli investitori più prudenti. L’obiettivo di questo fondo è quello di fornire un rendimento annuo del 2% superiore a quello della liquidità (al lordo delle commissioni) nel corso di un intero ciclo di investimento, con target di volatilità del 2–5%. Il fondo presenta un livello di rischio moderato (volatilità ridotta e drawdown limitati).

Il Nordea Balance Income Fund è pensato per gli investitori che hanno un profilo di rischio medio-basso e preferiscono solitamente investire in strumenti obbligazionari, ma non vogliono che i rendimenti futuri siano compromessi dall’attuale contesto di tassi bassi. E’ una soluzione adatta ad affrontare molteplici contesti di mercato e punta a preservare il capitale investito e generare un rendimento annuo pari alla liquidità +3% (al lordo delle commissioni) durante un intero ciclo d’investimento e con una volatilità annua del 3–6%.

Il Conservative Fixed Income Fund si propone come alternativa ai tassi negativi sulla liquidità e ai rendimenti attesi negativi offerti dalle asset class tradizionali meno rischiose. Il fondo offre al momento un profilo rischio-rendimento unico, con un obiettivo di rendimento pari a liquidità + 0,7-1% annuo (al lordo delle commissioni, su un ciclo di investimento) e una volatilità attesa pari a 1,5-2%.