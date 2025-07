Invesco lancia in Europa l’unico ETF per puntare sull’S&P 500

Un nuovo ETF per puntare sulla solidità delle migliori aziende americane: Invesco presenta l’S&P 500 Quality UCITS ETF, primo fondo europeo a replicare l’indice S&P 500 Quality. Il prodotto seleziona i 100 titoli con i punteggi più elevati in termini di ritorno sul capitale proprio, leva finanziaria e redditività. Pensato per offrire difesa e resilienza nei cicli economici complessi, il fondo rappresenta una strategia efficiente per chi cerca esposizione selettiva e di lungo termine sul mercato azionario USA.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Il nuovo ETF di Invesco

In particolare il nuovo ETF di Invesco offre agli investitori europei un’esposizione unica all’S&P 500 Quality Index. Grazie alle sue caratteristiche difensive, il fattore qualità ha dimostrato di saper sovraperformare il mercato azionario nel lungo periodo e, storicamente, tende a comportarsi relativamente bene durante le fasi di rallentamento economico e in presenza di un’inflazione elevata. L’Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF sarà l’unico fondo in Europa a replicare questo indice, progettato per selezionare le 100 società con i punteggi di qualità più elevati all’interno dell’indice S&P 500, sulla base di tre indicatori fondamentali: il rendimento del capitale proprio, il rapporto di competenza e il rapporto di leva finanziaria.

L’approccio factor-investing

“Il factor- investing è un approccio che si basa sull’isolamento dei fattori comprovati che guidano i rendimenti azionari di lungo periodo, con alcuni fattori che presentano caratteristiche più adatte a specifiche fasi del ciclo economico rispetto ad altri. Invesco offre strategie factor- based ai propri clienti da oltre 40 anni, spaziando da approcci attivi e multi-fattoriali, come il nostro recente lancio di Global Enhanced Equity ETF, a soluzioni passive focalizzate su un singolo fattore. Il nostro nuovo S&P 500 Quality UCITS ETF seguirà lo stesso indice del nostro ETF già quotato negli Stati Uniti, che dalla sua nascita nel 2005 ha raccolto 13,6 miliardi di dollari in patrimonio gestito”, ha commentato Matt Tagliani, Head of Product and Sales Strategy di Invesco.

Il valore assoluto dell’S&P 500

L’S&P500 è realizzato ponderando i 100 titoli più idonei in base al prodotto della loro capitalizzazione di mercato e del punteggio di qualità. L’ETF di Invesco sarà gestito in modo passivo, replicando fisicamente l’indice attraverso l’acquisto e la detenzione di ciascuno di questi 100 titoli secondo i relativi pesi e con un ribilanciamento effettuato in corrispondenza di quello dell’indice. L’indice prevede solo limitate restrizioni in termini di allocazione settoriale ma, per dare un’idea della diversificazione della strategia, i settori con il peso maggiore alla fine di Maggio 2025 erano: Information technology (23,2%), Industriali (18,1%), Finanziari (16,0%), Beni di consumo (13,0%), Servizi di comunicazione (11,2%) e Assistenza sanitaria (10,9%). Chris Mellor, Head of EMEA ETF Equity Product Management, Invesco ha dichiarato:

La qualità vince nel lungo periodo