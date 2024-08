Intesa Sanpaolo WM sceglie Universal Investment per gestire asset in Lussemburgo

Una partnership preziosa nel cuore del Lussemburgo, quella stretta da Intesa Sanpaolo WM con Universal Investment, per far crescere in un’ottica di lungo periodo il patrimonio dei clienti nel segmento Wealth. Si può riassumere così l’accordo siglato e annunciato quest’oggi dalle due società relativo al management del portafoglio Ucits Sicav. Vediamo tutto nell’analisi.

L’accordo per gli asset in Lussemburgo

In particolare Intesa Sanpaolo Wealth Management, nuova filiale di wealth management del Gruppo Intesa Sanpaolo in Lussemburgo, ha nominato Universal Investment Group come nuova società di gestione del proprio portafoglio Ucits Sicav in Lussemburgo. La partnership è rafforzata dalla collaborazione con UI efa come amministratore centrale e la banca di risparmio lussemburghese Spuerkeess come depositaria. Il portafoglio Sicav è stato migrato con successo sulla piattaforma di Universal Investment, segnando così un passo importante per l’espansione del gruppo nel settore del wealth management.

La creazione di valore per i clienti

“La collaborazione con Universal Investment Group eleva il nostro impegno verso l’eccellenza e la creazione di valore sostenibile. Siamo dedicati a mantenere i nostri standard di affidabilità e trasparenza mentre continuiamo a creare strategie personalizzate che fanno crescere e proteggono il patrimonio dei nostri clienti a lungo termine”, ha dichiarato Marc Flammang, CEO di Intesa Sanpaolo Wealth Management.

La partnership strategica nel Paese