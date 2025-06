Intesa Sanpaolo Private Banking: 110 giovani assunti in cinque anni con “Z Private Generation”

Oltre 5.300 candidature, 110 assunzioni in cinque anni. Sono alcuni numeri che riassumono, in sintesi, “Z Private Generation”, il progetto di Intesa Sanpaolo Private Banking volto alla formazione e all’integrazione di neolaureati e giovani professionisti di alto potenziale nel mondo della consulenza finanziaria e patrimoniale. E che quest’anno è arrivato alla quinta edizione.

Recentemente, presso lo spazio eventi di Intesa Sanpaolo in via Melchiorre Gioia 22, si è svolta una giornata durante la quale i 25 giovani talenti selezionati nel 2024 hanno avuto l’opportunità di incontrare il management dell’istituto bancario. Durante l’incontro, i giovani sono stati abbinati ai loro mentor, scelti tra gli Area Manager e Executive Manager di Intesa Sanpaolo Private Banking, che li guideranno nel loro percorso triennale.

Il programma “Z Private Generation”

Il programma è rivolto a neolaureati in discipline economico-giuridiche o con un Master in Wealth Management, di età compresa tra i 22 e i 30 anni, con una spiccata attitudine al networking e preferibilmente esperienze in ambito commerciale. I partecipanti iniziano come Assistenti Private e, dopo aver acquisito competenze e superato l’esame OCF, possono accedere al ruolo di Private Banker, gestendo relazioni con clienti di alto profilo e capacità di investimento.

“Z Private Generation” – spiega una nota – combina formazione d’eccellenza, mentorship e opportunità di crescita professionale. I partecipanti beneficiano di un progetto di sviluppo della durata di 36 mesi, basato su alta formazione specialistica e rotazioni cross-funzionali, accompagnati da un tutor personale che li guida nel loro percorso di crescita.

Risultati raggiunti

Come anticipato, negli ultimi cinque anni, il programma ha ricevuto oltre 5.300 candidature, confermandosi come un punto di riferimento nel panorama del Wealth Management in Italia. Finora, sono stati assunti 85 giovani, a cui si aggiungeranno i 25 della quinta edizione, per un totale di 110. Degli 85 già inseriti, 30 sono già diventati Private Banker e 2 hanno assunto il ruolo di Specialista Wealth Management.

Cristiana Fiorini, Direttrice Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking, ha dichiarato: “Z Private Generation è un investimento concreto nel futuro della consulenza finanziaria e patrimoniale, puntando sui giovani talenti e sulla loro capacità di innovare in un settore in continua evoluzione. Grazie a un percorso formativo strutturato e a un forte supporto organizzativo, Intesa Sanpaolo Private Banking si afferma come un punto di riferimento per chi desidera costruire una carriera di successo nel private banking”.