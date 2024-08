Intesa Sanpaolo completa con successo il closing del fondo di Private Debt

Intesa Sanpaolo ha annunciato il successo del closing del suo fondo di Private Debt, superando il target iniziale di 150 milioni di euro con una raccolta totale di circa 156 milioni di euro. Questo fondo, istituito da Eurizon Capital Real Asset, è sostenuto direttamente da Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Vita, confermando la sua importanza strategica all’interno del Piano d’Impresa 2022-2025.

Il fondo interessa agli istituzionali

Il fondo ha attirato l’interesse di importanti investitori istituzionali, tra cui Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Fondo Italiano di Investimento, Inarcassa e BPER Corporate & Investment Banking. Questi investitori svolgono un ruolo cruciale come Cornerstone Investor.

La crescita del Private Debt

Nel 2023, il mercato del Private Debt in Europa ha raggiunto circa 500 miliardi di dollari in masse gestite. L’ECRA Private Debt Fund si distingue per l’innovazione del suo modello operativo, che integra sinergicamente le divisioni Asset Management, Banca dei Territori e IMI Corporate & Investment Banking. Il Fondo investe il 50% in imprese clienti della Divisione Banca dei Territori e l’altro 50% in operazioni di mercato secondo il modello di co-investimento di Eurizon Capital Real Asset.

Sostegno alle PMI e Mid Cap Italiane

Le divisioni Banca dei Territori e IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo rafforzano il supporto alle PMI e Mid Cap italiane, favorendo il loro sviluppo, internazionalizzazione, ricambio generazionale e transizione sostenibile. Sono già stati deliberati i primi due investimenti, supportando un’azienda italiana nel settore della progettazione e produzione di componenti speciali e un leader internazionale nei sistemi di dosaggio per il trattamento delle acque.

Obiettivo di raccolta esteso

A seguito dell’interesse mostrato dagli investitori, Intesa Sanpaolo punta a raggiungere l’hard cap di 200 milioni di euro, proseguendo nella raccolta del fondo.

Così l’istituto di credito italiano continua a dimostrare il suo impegno nel supportare l’economia reale e l’imprenditoria nostrana attraverso soluzioni finanziarie innovative e sostenibili.