Intesa Sanpaolo: assicurazioni e wealth management sempre più al centro

L’erosione dei margini legati all’attività bancaria tradizionale e il crescente accumulo di liquidità sui conti correnti sta spingendo il settore bancario italiano a promuovere e potenziare le attività di wealth management e assicurative.

L’esperienza di Intesa Sanpaolo è in questo senso emblematica, come emerso nella tavola rotonda che ha riunito presso la sede milanese di Piazza Belgioioso alcuni fra i manager più importanti della banca: Rossella Locatelli (Professore di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università dell’Insubria, Consigliere di Amministrazione e Presidente Comitato Rischi Intesa Sanpaolo), Tommaso Corcos (Amministratore Delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking e Responsabile Divisione Private Banking), Nicola Maria Fioravanti (Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Insurance) e Saverio Perissinotto (ad di Eurizon e responsabile Divisione Asset Management).

“Fin dal Piano d’Impresa presentato nel 2014, il nostro Gruppo si è riposizionato in maniera decisa, puntando con forza sulle attività di asset management, private banking ed assicurazione”, ha dichiarato in occasione dell’evento il ceo di Intesa, Carlo Messina, “una mossa che ha dato da subito i propri frutti perché, avendo intuito il progressivo calo dei tassi d’interesse e le difficoltà nel conseguire significativi ricavi dall’attività creditizia tradizionale, abbiamo saputo crescere mediante la gestione del risparmio, la consulenza finanziaria e patrimoniale ed il business assicurativo, tanto da poterci oggi collocare ai vertici in Europa per solidità, efficienza e redditività”.