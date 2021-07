Iniziare a investire? Ecco la regola d’oro di una leggenda degli investimenti

Vuoi iniziare a investire oggi? Per chi è alle prime armi e non sa come approcciarsi, valido suggerimento arriva da chi degli investimenti è considerato una vera e propria leggenda.

Ecco la regola d’oro del leggendario investitore e autore Charles Ellis secondo cui quando si tratta di iniziare a investire, la chiave è la semplicità. Il paragone di Ellis è con un genitore alle prese con figli adolescenti. “Ogni genitore di figli adolescenti si rende conto che a un certo punto, meno è meglio”, ha detto Ellis alla CNBC.

“Meno istruzioni funzionano meglio”, ha detto Ellis. “Meno decisioni funzionano meglio”.

Iniziare a investire: chi è Charles Ellis

Ellis è autore del leggendario libro sugli investimenti “Winning the Loser’s Game“, pubblicato per la prima volta nel 1985 e ora alla sua ottava edizione. Nel 1972, Ellis ha fondato Greenwich Associates, una società di consulenza strategica internazionale focalizzata su istituzioni finanziarie

Per coloro che sono appena entrati nel mercato azionario, Ellis consiglia di iniziare con le basi. Come per la maggior parte delle cose nella vita, non si diventa esperti negli investimenti e nei mercati il primo giorno. Secondo Ellis è bene attenersi alla semplicità per iniziare.

“Inizia con investimenti che sono facilmente comprensibili e usa quella base per imparare di più e per sviluppare la tua comprensione degli investimenti e il tuo vocabolario finanziario nel tempo”.

Così ha consigliato un altro esperto. Un altro consulente consiglia anche di avere un piano di investimento scritto parametrato sulla propria propensione al rischio e poi, attenersi ad esso.

“Puoi scegliere un ottimo fondo indicizzato che ha aziende che conosci e usi ogni giorno”, ha detto. “Stai lontano dalle persone che ti dicono cosa fanno”. “Questa è l’era della distrazione”, ha detto Alford-Cooper, vice presidente della pianificazione di Glen Echo, Maryland-based Law & Associates.