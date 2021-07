Investimenti: che tipo di portafoglio desideri? Guida alle strategie più semplici

Che tipo di portafoglio desideri? Quanto sei avvezzo agli investimenti finanziari e al rischio correlato? Tenendo in mente queste domande, Prestiamoci S.p.A., società finanziaria che gestisce la prima piattaforma di Social Lending in Italia, nell’ottica di aumentare il livello di consapevolezza di chiunque decida di effettuare un investimento – più o meno elevato – ha redatto una semplice guida sulle più semplici tipologie di portafoglio che si possono adottare.

Una volta comprese, sarà possibile scegliere quella che si desidera perseguire in relazione alla propria avversione al rischio e al tempo che si deciderà di dedicare alla gestione dell’investimento.

Strategia di Buy & Hold

La strategia Buy & Hold è la più diffusa e, di conseguenza, la più conosciuta nel mondo degli investimenti.

Ricalca la stessa “filosofia” che sta alla base del “tenere i soldi sotto il materasso”, infatti viene anche definita “strategia del cassettista”, in quanto si acquistano titoli e si lasciano nel cassetto per un periodo di tempo medio-lungo.

Questa strategia permette di abbassare in parte il rischio di default e non richiede neanche troppa attenzione in quanto è poco movimentata. Lo svantaggio è legato alla bassa flessibilità nello scegliere i titoli migliori da tenere nel tempo.

Il Trend Flow

Questa strategia di investimento, invece, si basa su una gestione estremamente dinamica. Molto usata anche negli investimenti in criptovalute, ha come obiettivo quello di battere il mercato, di conseguenza non è adatta ai principianti.

Il suo funzionamento si fonda sull’attesa del momento giusto per vendere e acquistare un titolo, ovvero aspettare che il valore scenda al minimo e comprare prima che risalga, per poi vendere successivamente, nel momento in cui il titolo tocca il suo nuovo apice.

Uno dei più grandi svantaggi di questa tipologia risiede nel fatto che, per attendere il trend giusto, si possono perdere delle buone occasioni di investimento che potrebbero presentarsi nel frattempo. Naturalmente, nulla vieta di scegliere più strategie contemporaneamente. Ma attenzione a mettere in atto più modalità di investimento in contemporanea: richiede molta attenzione e potrebbe far aumentare sensibilmente la difficoltà di gestione degli investimenti (quantomeno a livello di tempo da dedicarvi).

Il Core Satellite

Il mantra è puntare su investimenti semplici e solidi. Molto utilizzato negli investimenti in borsa, si definisce un centro – un core – ovvero una caratteristica specifica del portafoglio, bilanciando per bene la parte obbligazionaria con quella azionaria.

Tra i vantaggi di questa strategia vi è sicuramente la possibilità di ottenere rendimenti medi più alti a discapito di una maggiore esposizione verso un unico settore o paese.

A differenza della strategia di Buy & Hold, la Core Satellite è decisamente più dinamica e sicuramente più difficile da comporre in modo che sia adatta all’obiettivo preposto.

Il suo successo risiede non tanto nella scelta dell’elemento Core, quanto piuttosto nella scelta degli elementi satellite che gravitano attorno ad esso.

L’elemento core, ovviamente, è quello che va scelto con maggior attenzione, perché è quello destinato a dare “stabilità” all’intero portafoglio.