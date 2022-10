ING, Szczurek sarà country manager per l’Italia

Dal 1° gennaio 2023 Michal Szczurek rivestirà la carica di country manager di ING in Italia.

Il board del Gruppo ING ha ringraziato Alessio Miranda, country manager di ING in Italia dal dicembre 2019, per la sua leadership e il ruolo-chiave svolto in questi anni nel creare le basi strategiche e commerciali per gli sviluppi futuri.

Miranda ha guidato la trasformazione digitale e tecnologica del business riaffermando ING in Italia come operatore nazionale rilevante ed innovativo. Il nuovo disegno delle reti di distribuzione e la ristrutturazione di attività gestionali cruciali hanno migliorato efficacia ed efficienza aziendale. Miranda ha quindi incrementato la redditività e la crescita commerciale di ING in Italia anno dopo anno.

Durante questo periodo, si legge in una nota, ING Italia si è anche distinta per un’elevata attenzione nei confronti dei dipendenti e l’introduzione di nuovi modelli di lavoro, incluso lo smart-working super-flessibile, creando un elevato engagement dei colleghi. Infine, Miranda ha fortemente contribuito a rendere ING Italia sempre più visibile per il proprio impegno nella sostenibilità climatica, e ha sostenuto la realizzazione di iniziative concrete di supporto all’educazione digitale e finanziaria a beneficio della comunità.

Chi è Michal Szczurek

Michal Szczurek è un manager di esperienza internazionale in ING, che ricopre attualmente la carica di head of challengers & growth retail Asia. In passato, ha ricoperto ruoli di rilievo in Paesi in cui ING ha una leadership consolidata nel mercato: è stato country manager di ING in Romania e ha diretto la divisione retail banking in Polonia. E’ stato inoltre head of retail in Thailandia. Szczureck si unisce al team italiano portando un’ampia esperienza nello sviluppo del business retail e corporate (medie imprese) e guiderà la business unit verso una nuova fase di crescita.