ING lancia in Italia i Global Index Portfolio: cinque fondi per ogni profilo di rischio

ING amplia la propria offerta d’investimento con il debutto in Italia dei Global Index Portfolio: cinque fondi a gestione attiva, altamente diversificati e costruiti su misura per rispondere a tutti i profili di rischio degli investitori, dal più prudente al più intraprendente. Disponibili in esclusiva per i clienti ING, i nuovi portafogli offrono accesso immediato ai mercati globali con una soluzione “all-in-one”, semplice da sottoscrivere e gestita dal team internazionale del gruppo, che conta oltre 100 specialisti e un track record consolidato in Europa.

Le nuove soluzioni di ING

In particolare, secondo quanto comunica la banca olandese, ING Italia amplia la propria offerta di soluzioni di investimento con il lancio di cinque fondi comuni gestiti direttamente dal team di ING e pensati per rispondere alle esigenze di ogni cliente. I Global Index Portfolio di ING, ora disponibili anche in Italia, terzo Paese a inserirli nella sua offerta per i clienti dopo Olanda e Belgio, sono fondi a gestione attiva che offrono accesso ai principali mercati globali: con un solo prodotto sarà possibile investire in tutti i settori e in tutte le geografie. L’esposizione è infatti ampiamente diversificata tra azioni e obbligazioni, rendendo questa soluzione difficilmente replicabile in autonomia da un singolo investitore.

L’esclusiva per i clienti

I fondi Global Index Portfolio sono disponibili in esclusiva per i clienti ING, che potranno così accedere a una soluzione di investimento completa, semplice e costruita su misura per le loro esigenze. Il team di esperti ING, con una solida esperienza nella gestione di oltre 40 miliardi di euro nei principali Paesi europei, si occupa di monitorare costantemente i mercati e ribilanciare mensilmente l’asset allocation, per mantenere il portafoglio sempre allineato agli obiettivi di investimento.

L’obiettivo accessibilità

“I nuovi Global Index Portfolio rappresentano un passo avanti nella nostra missione di rendere l’investimento accessibile, comprensibile e personalizzato, offrendo strategie chiare e trasparenti per ogni profilo di rischio. Si tratta di soluzioni efficaci, rese possibili dalla forza globale del Gruppo ING, che conta più di 100 professionisti specializzati negli investimenti. Questi nuovi strumenti si affiancano a un’offerta già ampia, con oltre 1.100 fondi delle principali case di investimento a disposizione dei clienti ING”, ha commentato Matteo Pomoni, Head of Investment & Wealth di ING Italia.

I cinque fondi nel dettaglio

Si tratta di una vera e propria soluzione “all in one” che i clienti potranno sottoscrivere in maniera molto semplice, in autonomia – modalità self tramite ing.it – oppure con il supporto di un consulente tramite la piattaforma digitale di ING MyMoneyCoach. I Global Index Portfolio di ING nel dettaglio Le cinque strategie d’investimento sono costruite con un mix di fondi ed ETF che garantiscono ampia diversificazione geografica e settoriale: “ING Global Index Portfolio – Very Defensive”, 90% in obbligazioni globali e 10% in azioni, è perfetto per l’investitore che predilige la protezione del capitale, pur cogliendo le opportunità di crescita; “ING Global Index Portfolio – Conservative”, 70% in obbligazioni globali e 30% in azioni, è il giusto compromesso tra solidità e potenziale di rendimento; “ING Global Index Portfolio – Balanced”, 50% in obbligazioni globali e 50% in azioni, rappresenta un portfolio equilibrato, adatto a tutte le fasi di mercato; “ING Global Index Portfolio – Active”, 30% in obbligazioni globali e 70% in azioni, per chi vuole sfruttare le potenzialità dell’azionario mantenendo una base difensiva; “ING Global Index Portfolio – Dynamic”, 10% in obbligazioni globali e 90% in azioni, pensato per chi punta a massimizzare la crescita nel lungo periodo.