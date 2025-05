Ing Italia, rete di consulenti finanziari cresce a 204 professionisti nel primo trimestre 2025

Nel primo trimestre del 2025 ING Italia ha registrato buoni risultati di crescita anno su anno, grazie all’attività svolta sia nei confronti della clientela private sia corporate.

Secondo quanto reso noto dalla banca olandese in Italia il numero di clienti si attesta a 1.272.000 unità, e la raccolta diretta ha messo a segno un progresso del 3,4% a/a Segnano un incremento a doppia cifra gli impieghi (+14,8% a/a), trainati da mutui, prestiti personali e finanziamenti destinati alla clientela corporate.

Positivo anche il rafforzamento della rete di consulenti finanziari che cresce di 31 persone a/a, fino a raggiungere oggi 204 professionisti, con l’obiettivo di svilupparsi ulteriormente grazie a un piano di recruiting dedicato. Inoltre, rispetto al primo trimestre 2024, i flussi relativi ai risparmi gestiti sono aumentati del +92%.

Parallelamente, rispetto a un anno fa cresce di 50 persone anche la rete di agenti in attività finanziaria e raggiunge quota 305 professionisti.

Nella clientela privata (area Retail) ING Italia vede il consolidamento dei clienti che usano ING come banca principale (+15,5% a/a), dato confermato anche dal segno positivo per le masse gestite e amministrate (+17,5% a/a), accompagnate da una crescente attenzione da parte della banca per il mondo del risparmio gestito. A tal fine prosegue l’ampiamento dell’offerta di fondi grazie ad accordi con importanti case di investimento (si aggiungono alle esistenti anche Morgan Stanley IM e Schroders).

Sempre secondo un comunicato della banca l’erogazione di mutui cresce del +46,7% a/a, mentre il 13,6% di mutui erogati nei primi 3 mesi del 2025 è stato destinato all’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B. Risultati importanti anche per i prestiti personali, che salgono del +28,8% a/a.