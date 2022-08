In vacanza con la consulenza finanziaria. Alla scoperta della Sicilia

La consulenza finanziaria non va in vacanza. Ma i consulenti finanziari, ogni tanto, sì. Ecco perché ci siamo fatti raccontare da loro le bellezze e le particolarità della regione dove vivono. Perché notoriamente, i “locali” sanno sempre consigliare i posti migliori dove andare e mangiare. In questa puntata della nuova rubrica estiva parliamo dalla Sicilia, dove ci accompagna il consulente finanziario Giuseppe Gambacorta.

Quali posti consiglia di visitare?

Consiglio Randazzo, un paesino medievale sull’Etna. Non è un luogo, è una risposta. Spesso la vita ci pone delle domande di cui è difficile capirne il senso. Comunque proceda il tuo cammino verso la consapevolezza, la risposta è comunque Randazzo.

Dove suggerisce di mangiare?

Trattoria "San Giorgio e il Drago" mitico ristorante (già dal nome) aperto dalla signora Paolina in tempi lontani. Il ristorante si trova a Randazzo, ovviamente, tra l'ex monastero di S. Giorgio e la cinta muraria. Non sappiamo se il ristorante abbia preso il nome dall'antistante monastero medievale o il monastero abbia preso il nome dal ristorante… leggende metropolitane danno per accreditata la seconda ipotesi. Nel dubbio, tra le poche certezze c'è che i panzotti in salsa di noci e il coniglio della signora Paolina sono attestati nel loro menù già dai primi anni '90. Dopo aver pranzato, è d'obbligo la visita alle cucine del ristorante dove l'arzilla signora Paolina sarà ben lieta di mostrare i segreti della sua arte, offrendo rosoli e limoncelli in quantità bastevoli a mettere ko uno scaricatore di porto irlandese. Notevole anche il caffè.

In quali locali vale la pena andare?

Alla trattoria di cui sopra.

Come consiglia di arrivarci?

Atterrando a Catania, si può arrivare a Randazzo in 4 modi: A piedi, a mo’ di Cammino di Santiago (circa 3 giorni); In autostop, per sentirsi ancora giovani, hippie e liberi (ma potreste non arrivare mai); Con caratteristico trenino della Circumetnea, che in un paio d’ore vi porterà a Randazzo, dopo avervi fatto attraversare pistacchieti, noccioleti e vigneti etnei; In macchina in un’oretta larga,

Dove consiglia di andare alle famiglie con figli?

Sempre a Randazzo.