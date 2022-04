Immobiliare, trilocale il taglio più presente nell’offerta delle grandi città

È il trilocale la tipologia di appartamento più presente nel comparato immobiliare delle grandi città italiane, anche se in calo rispetto alla scorsa estate. È quanto emerge dall’analisi dell’offerta di immobili, realizzata dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, riferita a gennaio 2022.

Secondo l’analisi, gli appartamenti con tre locali rappresentano il 33,1% dell’offerta, a seguire il quattro locali con il 24,2% ed i bilocali con il 24%.

In aumento, rispetto a luglio 2021, la percentuale di monolocali, mentre è in calo quella di offerta di trilocali e quattro locali, molto probabilmente perché i tagli più grandi sono ora più desiderati e chi possiede una casa di ampia metratura decide di non venderla.

Entrando nel dettaglio delle singole città, emerge che: