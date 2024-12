Immobiliare, per Milano prezzi attesi in crescita del 3,5% nel 2025

L’Italia e Milano in particolare è tra le mete ambite tra gli ultra ricchi. Un recente report dedicato alle previsioni di Knight Frank sul settore residenziale europeo di prima fascia per il 2025 European Prime Residential Forecast 2025 rivela che la Città della Madonnina si assicura il sesto posto con una crescita dei prezzi immobiliari prevista del 3,5% nel 2025.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Knight Frank: focus sul mercato immobiliare di Milano

Il fascino della città italiana, sottolineano gli esperti di Knight Frank, risiede nella sua attrattiva per gli UHNWI che sfruttano il regime fiscale forfettario italiano e questo nonostante l’aumento di agosto dell’imposta annuale da 100.000 a 200.000 euro. A far da sponda a questa possibile crescita, anche le imminenti modifiche al regime fiscale per i non domiciliati nel Regno Unito, previste per l’aprile 2025 che potrebbero spingere ad aumentare gli acquisti di trasferimento, con molti acquirenti che opteranno anche per seconde case nei vicini laghi italiani.

Quali sono le città in cima alle previsioni residenziali europee per il 2025

In vista del 2025, i mercati residenziali di prima fascia delle principali città europee e delle località di lusso sono destinati a registrare livelli diversi di crescita dei prezzi, anche se tutti i dieci mercati analizzati registreranno una crescita dei prezzi. L’Europa deve affrontare sfide notevoli: una crescita economica lenta, le incertezze politiche in Francia e Germania e i potenziali dazi statunitensi. Tuttavia, i suoi mercati immobiliari trasparenti, l’eccellente accessibilità, l’alta qualità della vita e le scuole di livello mondiale continueranno ad attrarre ricchezza globale nel 2025, dice il report.

Tra le città che registreranno i prezzi più alti troviamo in testa Stoccolma, che secondo le previsioni di Knight Frank registrerà una crescita dei prezzi del 6% nei prossimi 12 mesi. Dopo aver subito un calo del 13% rispetto al picco del giugno 2022, la capitale svedese è ora pronta per la ripresa.

Dopo Stoccolma c’è il trio iberico di Marbella (5%), Madrid (5%) e Lisbona (4,5%). Questi mercati dell’Europa meridionale stanno prosperando grazie a diversi fattori e il FMI prevede che le economie della regione supereranno quelle dell’Eurozona, mentre gli acquirenti di prima scelta continuano a cercare di migliorare il proprio stile di vita dopo la pandemia.

Al quinto posto, Monaco è destinata a registrare una crescita dei prezzi del 4% nel 2025. L’offerta limitata della città-stato è alla base della sua resistenza ai prezzi, mentre il suo ambiente a bassa tassazione attrae sempre più gli ultra-ricchi (UHNWI), dato che le pressioni fiscali globali fanno aumentare le tasse altrove. Tra le ultime città anche Ginevra che riflette il suo continuo status di rifugio sicuro per le élite globali. Con una moneta forte, tasse basse e un’eccellente qualità di vita, la città rimane una delle preferite dagli UHNWI. La prevista riduzione dell’imposta sul reddito nel 2025 nel Cantone di Ginevra rafforzerà ulteriormente il suo appeal.

Nonostante l’instabilità politica, Parigi sta suscitando un crescente interesse da parte di acquirenti britannici e statunitensi, spinti dalla debolezza dell’euro. Gli acquirenti sono ansiosi di andare avanti dopo aver messo in pausa i loro piani per diversi anni in seguito alle Olimpiadi del 2024 e alle elezioni generali in Francia. Infine Londra che si colloca in fondo alle previsioni, con una crescita prevista del 2%.