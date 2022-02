Immobiliare: che tipo di case cerca Warren Buffett in Italia

Tra le ultime scommesse di Warren Buffett, numero uno di Berkshire Hathaway, spicca anche il settore immobiliare italiano. È da qualche anno che il famoso finanziere americano, noto per essere anche uno degli uomini più ricchi al mondo, ha puntato i fari sul mattone italiano nel segmento del lusso, settore che ha mostrato una buona tenuta alla crisi causata dall’emergenza sanitaria Covid.

Immobiliare di lusso: i nuovi trend

Ma quali sono le tendenze del mercato immobiliare di lusso per il 2022? Secondo Berkshire Hathaway HomeServices, rete immobiliare che fa capo alla holding di Buffett, che opera in Italia in partnership con Maggi Properties, tecnologia e attenzione alla salute e al benessere psicofisico hanno cambiato i desiderata dei compratori di lusso.

Questo è quanto emerge dal Global Luxury Landscape report 2021 di Berkshire Hathaway HomeServices – rete di intermediazione internazionale Le abitazioni continueranno a distinguersi con soluzioni tailor made sempre più tecnologiche e futuristiche, tra cui spiccano device dedicati alla Smart Home. Anche il benessere psicofisico, priorità assoluta dopo due anni di pandemia, inciderà significativamente: i top buyer sono infatti alla ricerca di case che integrino soluzioni di home health, indispensabili per la salute personale.

Smart Home indispensabile per le abitazioni di lusso

Secondo l’analisi di Berkshire Hathaway HomeServices, dei 120 milioni di abitazioni negli Stati Uniti, 42 milioni presentano già soluzioni integrate di domotica, mentre altri 20 le implementeranno entro la fine di quest’anno.

Anche in Italia si assiste a una forte crescita di interesse nei confronti di soluzioni di Smart Home: secondo l’osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, nel 2018 il mercato ha raggiunto un valore di 380 milioni di euro, con una crescita di più del 50% rispetto all’anno precedente, dove a farla da padrone sono smart speaker e assistenti vocali. Gli investimenti high-tech, oltre a migliorare e semplificare la vita delle persone, aggiungono valore agli immobili, permettono di evitare gli sprechi e di ridurre i consumi, grazie a termostati intelligenti e rilevatori di perdite.

In alcuni casi l’installazione di determinati sistemi può arrivare ad aumentare la classe energetica dell’intera proprietà, altre soluzioni, come per esempio i sistemi di videosorveglianza, invece, accrescono il senso di sicurezza e comfort degli acquirenti. Mentre i dispositivi smart diventano uno standard, il mercato del lusso continua a distinguersi con soluzioni sempre più su misura e contactless: le persone potranno spostarsi da una stanza all’altra seguiti dalle luci di casa o dalla propria playlist preferita senza dover toccare nessun interruttore o attivare alcun dispositivo.

Se il Metaverso è una tra le tendenze più discusse per il 2022, anche le case offriranno soluzioni ad hoc per rispondere alle esigenze dei compratori di lusso. Si stanno moltiplicando le richieste di spazi immersivi, ambienti dotati di tecnologie che permettono agli utenti di partecipare a esperienze digitali e di realtà virtuale. Nell’ultimo anno è aumentata moltissimo la domanda di Oculus room, stanze con apposite sedute che consentono di utilizzare al meglio le applicazioni per i visori VR, e di spazi in cui proiettare immagini 3D. Soluzioni futuristiche che permettono di partecipare a esperienze coinvolgenti come concerti e visitare musei o, perché no, lavorare sfruttando la realtà parallela.

Healthy Home: sempre più popolare

Il concetto di “casa sana” sta guadagnando sempre più popolarità tra i proprietari immobiliari e per molti, le abitazioni sono diventate il mezzo principale per promuovere la salute e proteggerla. L’interesse per il benessere olistico ha aumentato esponenzialmente il bisogno di prendersi cura di sé anche tra le mura domestiche.

Gli acquirenti sono alla ricerca di proprietà capaci di incoraggiare abitudini più sane. Da qui il proliferarsi di palestre domestiche, che da servizio a valore aggiunto sono diventate una reale necessità, mentre le case con piscina o campi da tennis sono sempre più richieste. Importante anche la disponibilità di vasche idromassaggio, saune compatte, docce emozionali e mini-piscine che trasformano un angolo di casa in una SPA domestica.

Secondo lo studio di COGNITION Smart Data (CDS), la fascia di acquirenti Millennials ha conquistato la posizione di top influencer nel settore immobiliare, rivelandosi più propensa di qualsiasi altro segmento di pubblico a spendere per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile. Il 41% di loro afferma di essere interessato ad avere una stanza per la meditazione, per questo i progettisti hanno iniziato a studiare spazi dedicati allo yoga e alla mindfulness, luoghi di decompressione progettati per esaltare l’illuminazione naturale e accompagnare i ritmi circadiani al fine di controbilanciare lo stress che è stato trasferito negli spazi domestici dai lunghi periodi di lockdown e smart working.

Infine, i dispositivi di filtrazione e ventilazione dell’aria, insieme ai sistemi di pulizia a ultravioletti, sono diventate priorità assolute per gli acquirenti di immobili di lusso. Da anni si parlava dell’importanza della qualità dell’aria negli ambienti chiusi e del problema dell’inquinamento indoor, ma il tema è esploso durante la crisi sanitaria e ha portato a registrare una crescita sempre maggiore nella richiesta di dispositivi dedicati. Queste tecnologie permettono di filtrare, sanificare e pulire l’aria, oltre a eliminare agenti inquinanti, batteri e particelle nocive. Inoltre, aiutano a ridurre i cattivi odori ed eliminare gli allergeni presenti negli ambienti domestici, rendendo l’aria più salubre.