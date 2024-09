Case: il 45% è nelle classi energetiche peggiori

Gli immobili più energivori in Italia si trovano nel Lazio. Almeno a giudicare dai certificati Ape richiesti dal 2015 ad oggi. I numeri sono quelli che arrivano dal Saie, la Fiera delle Costruzioni in programma a Bologna Fiere dal prossimo 9 al 12 ottobre 2024.

Mentre l’Ue introduce la direttiva case green che punta a ridurre il consumo energetico e le emissioni clima-alteranti di case e palazzi entro il 2035 e arrivare al 2050 alla completa decarbonizzazione edilizia. In Italia, la corsa verso la riqualificazione energetica degli immobili ha avuto un notevole impulso grazie al Superbonus 110%. Secondo Ance, grazie alla misura, il 5,8% del patrimonio edilizio nazionale è stato riqualificato.

Ma qual è la situazione generale sul nostro territorio? Quanto sono efficienti i nostri edifici? Una chiave di lettura arriva dall’elaborazione di Saie dei dati Siape, il Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica sviluppato da Enea.

Ebbene, secondo le ultime rilevazioni, i certificati Ape richiesti dal 2015, anno di attivazione del sistema, a oggi sono quasi 6 milioni, di cui 1,1 milioni solo nel 2023 (+12% rispetto al 2022). Nel 2023, a ricadere nelle classi energetiche peggiori, ossia F e G, è quasi la metà degli edifici certificati (45%), mentre quelli appartenenti alla classe A, sommando A4, A3, A2, e A1, sono invece circa il 16%.

Secondo i numeri del Saie, la situazione però è in leggero miglioramento rispetto al 2022. Andando nel dettaglio, gli Attestati di Prestazione Energetica, che ricadono nelle classi A sono aumentati di 4 punti percentuali. Calano invece di 6 punti percentuali gli APE appartenenti alle classi F e G.

A livello regionale, analizzando il periodo 2015 – 2023, il maggior numero di APE di classe G e F si riscontrano nel Lazio (65%), seguito da Liguria (62%), Toscana (62%), Umbria (61%) e Molise (61%).

Mentre, guardando alla somma delle classi A, i territori più virtuosi risultano essere al Nord con la Valle d’Aosta (20%) in testa, seguita dalla provincia autonoma di Trento e Lombardia (entrambe al 15%).

“L’efficientamento energetico è una delle sfide del settore e più in generale per il nostro futuro – ha detto Michele Ottomanelli, direttore tecnico di Saie. Come dimostrano i dati Siape, ci troviamo in una situazione migliorata negli ultimi anni, soprattutto grazie all’azione di incentivi e bonus. Occorre però proseguire su questa strada e non abbandonare il percorso intrapreso. Da questo punto di vista, Saie vuole essere il punto di riferimento per il confronto tra le parti, un crocevia di idee e progetti volti a diffondere una vera cultura del costruire e dell’abitare. La fiera offre un’occasione imperdibile per esplorare le nuove tecnologie e i materiali avanzati. Il nostro obiettivo è di favorire la transizione del comparto verso un’edilizia più sostenibile e allineata agli obiettivi europei per il 2050. Per questo, la Piazza Efficientamento Energetico è uno dei punti forti della fiera, dove aziende e professionisti presenteranno le loro soluzioni più all’avanguardia”.